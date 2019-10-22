Özcan Köroğlu Parkı için konuştu: “Biz buraya bir çivi dahi çakamıyoruz”

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi tarafından 2017 yılında yapımına başlanan, Alpagut Mahallesi’nde yapılan Uluslararası Köroğlu Parkı son zamanlarda tekrar gündeme gelmiş ve parkın tahsisinin Bolu Belediyesinden alındığı belirtilmişti. Kamuoyunda tartışma konusu haline gelen alanla ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Özcan Köroğlu Parkında yaptığı açıklamada, “Bulunduğumuz alan Hazine tarafından bir proje kapsamında bize 2017 yılında kiralanmış. 2 yıllık ön tahsisle çalışmalar başlatılmış. Bu çalışmalar kapsamında Bolu Belediyesi, bu görmüş olduğunuz atıl durumda kalan müze binasını yapmış. Bunun ihale bedeli 5 milyon 580 bin lira bizim tespitlerimize göre. Paranın tamamı ödenmiş yalnız yukarıdaki at kaidesi Köroğlu bunun dışında ona da 5 milyon lira para ödenmiş yani yaklaşık 11 milyon lira bolu belediyesinin cebinden para çıkmış” dedi.

“BİZ BURAYA BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKAMIYORUZ”

Seçim öncesinde işin tam bitmeden sembolik bir açılış yapıldığını da belirten Başkan Özcan açıklamasının devamında, “Ondan sonraki süreçte seçim arefesinde Sayın Bakan dedi ki ‘Biz burayı Millet Parkı olarak değerlendirelim. Tahsisi bize verin.’ Bunun üzerine belediyenin tahsisi kaldırılmış ve TOKİ bunu tahsisi verilmek istenmiş Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinden. Ancak seçime 3 gün kala TOKİ bir yazı yazmış, ‘Burayı Millet Parkı olarak belediye yapsın.’ Şu anda gelinen noktada arkadaşlar bu binasının yaklaşık yüzde 85’i tamamlanmış durumdayken tahsis bizden alındığı için biz buraya bir çivi dahi çakamıyoruz. Su yalıtımıyla ilgili problemler var” diye konuştu.

“TOKİ MİLLET BAHÇESİ YAPMAYA YANAŞMIYOR”

Bölgenin belediye tarafından sık sık kontrol edildiğini söyleyen Tanju Özcan ayrıca, “Sık sık temizliği yaptırdığımız halde burada kötü niyetli insanlar gelip alkol alıyor, camlarını kırıyor. Şu anda buranın tahsisi Bolu Belediyesinde değil. ‘Millet Bahçesi’ yapalım demişler. Geldiğimiz noktada TOKİ Millet Bahçesi yapmaya yanaşmıyor, dolayısıyla burası sahipsiz bir yer. Şu anda Hazine adına tescilli. Biz geri kalan imaratını yapıp hizmete açmak istiyoruz. Bununla ilgili ‘tahsisi bize geri verin’ diyoruz. Bununla ilgili henüz bir cevap vermediler; ‘Hayır’ da demediler, ‘Evet’ de demediler” ifadelerini kullandı.

“ADI MİLLET BAHÇESİ OLMAK KAYDIYLA BELEDİYE OLARAK BİZ TAMAMLAYALIM”

Heykel ve kaidesinin bir kış geçireceğinin altını çizen Başkan Tanju Özcan Bakanlığa ve siyasilere seslenerek, “Mart ayında yüzde 85 tamamlanmıştı. Şimdi bir geri gidiş var. Ama üzerine bir kış daha geçirilmiş olursa daha da geri gidecek. Milletin parası burada heba edilmiş olacak. Burada ben tüm siyasilere sesleniyorum. Sayın Bakana da sesleniyorum, bu tabloyu görmemezlikten kimse gelmesin. Ya burayı alsın TOKİ Millet Bahçesi olarak hizmete sunsun ya bize tahsisi geri versinler. Adı Millet Bahçesi olmak kaydıyla belediye olarak biz tamamlayalım. Adının Millet Bahçesi olmasında bir sıkıntı yok Köroğlu Millet Parkı olur. Ama en kötüsü bu şekilde kalması. Tahsis bizde olmadığı halde, biz buna rağmen Belediye olarak güvenlik için sürekli bir personel görevlendiriyoruz. Bu bölgede sürekli temizlik yaptırıyoruz, burayı koruyup kollamaya çalışıyoruz. Ama yazık günah, yaklaşık 11 milyon lira Bolu Belediyesi’nin, Bolu halkının cebinden para çıkmış. Şu anda da maalesef terk edilmiş. Ne müdahale ediyorlar ne müdahale etmemize izin veriyorlar” dedi.

DEVASA YAPI ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Başkan Özcan açıklamalarının ardından basın mensuplarına heykelin kaidesinin etrafını ve içerisini gezdirerek yaşanan tahribatı tek tek yerinde gösterdi. Yapılan incelemelerde heykel kaidesi etrafında çok sayıda alkol şişeleri bulunduğu görülürken kaidenin içinde de duvarların boya ve sıvasının döküldüğü, yağmur sularının içeri aktığı gözlemlendi.