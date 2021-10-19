Özcan köy muhtarları ile buluştu

Haber: Okay Özcan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, merkeze bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi. Köy muhtarlarının yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Özcan, köylere yaptıkları yardımlar nedeniyle sorun yaşadığı İl Özel İdaresi’nin, kaynaklarını doğru ve adil kullanmadığını söyleyerek, “Ondan sonra ‘Vay siz köylere neden yardım ediyorsunuz?’ diyorlar. Kusura bakmasınlar, siz yapmazsanız, biz elimizde imkân varsa yardım etmeye devam ederiz. Bunda da bir yanlış olduğunu düşünmüyoruz.” dedi. Öte yandan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Çalışkan da programda Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli’nin açıklamalarına tepki göstererek, Başkan Özcan’a siyaset üstü çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Programa aralarında Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen ile Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Çalışkan’ın da bulunduğu köy muhtarı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yardımcıları Ahmet Yılmaz ve Rasim Özdemir, bazı Belediye Meclis üyeleri ve CHP’li İl Genel Meclis Üyeleri katıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tüm masaları tek tek dolaşarak, yemeğe katılan muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutlayıp sohbetti. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalara geçildi. İlk söz alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan, Covid-19 pandemisi nedeniyle köy muhtarlarıyla arzu ettiği kadar sık bir araya gelmediğini söyledi. Ardından muhtarlara çok önemli bir görev icra ettiklerini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Muhtarlık önemli bir müessese. Çünkü Türkiye’de ilk seçilmiş olan müessese muhtar. İlk kez Kastamonu’da Osmanlı döneminde demokrasiye geçiş muhtarlık seçimiyle başlamış. Şuanda birkaç yıl önce TBMM’de kabul edilen kanunun çok önemli bir kısmı benim milletvekilliği dönemimdeki tasarımdan geldi. Onu da hatırlatmak istiyorum. Tabi benim kanun teklifimdeki her madde kabul edilmedi. Yine eksiklikler var.” diye konuştu.

“BOLU’NUN TÜM KÖYLERİNİN SORUNLARINI BİLİYORUM”

Milletvekilliği döneminde tüm köylere gittiğini ve sıkıntılarını bildiğini de vurgulayan Özcan, “Ben Bolu’nun tüm ilçeleri dâhil tüm köylerine gitmiş biriyim. Her köyün sorunlarını aşağı yukarı biliyorum. TBMM’de milletvekiliyken tam 936 tane soru önergesi verdim. Bunların tamamı köylerle ilgili olanlardı. Bu sorunlar devlet kayıtlarına geçsin diye milletvekili dönemimizde gündeme getirmiştik.” dedi.

“ÖZEL İDARE KAYNAKLARINI MAALESEF DOĞRU KULLANMIYOR”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ayrıca İl Özel İdaresi ile son zamanlarda yaşanan probleme de açıklık getirdi. Bolu Belediyesi’nin il ve ilçe köylerinden gelen çeşitli taleplerin karşılamasıyla ilgili Özcan, “Son zamanlarda Özel İdare ile bir tartışma yaşıyoruz. Bu siyaset üstü bir tartışma benim nazarımda. Özel İdare kaynaklarını maalesef doğru kullanmıyor. Adil bir dağıtım yapmıyor. Ondan sonra bizde olup, onlarda olmayan malları dağıtınca sorun çıkartıyorlar. Biz belediye olarak ‘bizden kar almadan, hatta gerekirse zararına dağıtalım diye protokol yapalım’ diyoruz. Ona da yanaşmıyorlar. Ondan sonra ‘Vay siz köylere neden yardım ediyorsunuz?’ diyorlar. Kusura bakmasınlar, siz yapmazsanız, biz de elimizde imkân varsa yardım etmeye devam ederiz. Bunda da bir yanlış olduğunu düşünmüyoruz. Eğer varsa elimizde fazla bir taşımız, varsa fazla bir oyun grubumuz, bankımız, köylülerimizle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Varsa bir köyün cami ihtiyacı betonunu karşılamayı biz sevap olarak görürüz.” diye konuştu.

Başkan Özcan’ın ardından 2 muhtar derneğinin başkanları da birer konuşma yaptı.

ÖZEN: “BAŞKANIMIZA ‘SİYASET ÜSTÜ’ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Çalışkan konuşmasında Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli’nin Bolu Belediyesi’nin asfalt kalitesinin kötü olduğuna yönelik çirkin iddialarına tepki gösterdi, hem de Başkan Özcan’ı siyaset üstü çalışmasından dolayı kutladı. Çalışkan, “İl özel İdare’nin çalışmaları da Bolu Belediyesi’nin çalışmaları da bizim içindir. Şehir merkezinde oturanlar köylere gitmiyor mu? Ya da köylerde oturanlar şehirdeki hizmetlerden yararlanmıyor mu? Bu kısır çekişmeler hiç hoş değil. Basına geçen gün Belediyenin asfalt kalitesinin düşük olduğu yönünde bazı iddialar yansıdı. Çok ayıp şeyler. Konuşulacak şeyler değil. Belediye 10-12 senedir burada asfalt üretiyor. Köy yollarının asfaltını üretiyor. Ben başkanımıza siyaset üstü çalışmasından, köylere ve köy muhtarlarına verdiği değerden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi. Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen de konuşmasında muhtarlığın önemli bir müessese olduğunu söyleyerek, “Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Bugün bizleri unutmayan Belediye Başkanımıza ve ekibine de çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.