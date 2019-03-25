Özcan; “Kul yapımı eserler eklememiz gerekir”

Haber: Esra ÖZTÜRK

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Narven Termal Tesisi gezerek, çalışanlarla bir araya geldi. Bolu'yu turizm ve sanayi şehri yapmak istediklerini ifade eden Özcan "Bolu turizm şehri olabilmek için her imkana sahip. Allah vergisi Gölcük'ün, Abant'ın yanına kul yapımı eserler eklememiz gerekiyor. Büyüksu bulunduğu yere 300 bin metrekarelik bölgenin en büyük botanik parkını yapacağız. Köroğlu parkının altına bölgenin en büyük panoramik parkını yapacağız. Müzeler yapacağız. Bu turistleri buraya çekeceğiz ve Bolu turizmden nasiplenen bir şehir olacak. Ayrıca sanayi şehri de olacağız ve ikinci organize sanayimizi otoban kenarında tarım arazisi vasfını yitirmiş alanlarda yapacağız" dedi.

Ayrıca Özcan, tesisin kuruluşunun 3.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.