Özcan, kursiyerlere projelerini anlattı

CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Bolu Halk Eğitim Merkezi’ni gezerek kursiyer ve öğretmenlerle projelerini anlattı.

Özcan, kursiyerlere projelerini anlattı

Haber: Aysun BEYKOZ

31  Mart seçimleri öncesi girilen son virajı iyi değerlendiren Tanju Özcan, Bolu Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Kursiyerler ve öğretmenler ile sohbet eden Özcan, projeleri hakkında bilgiler verdi. Bolu’ya Kültür ve Sanat Merkezi yapılacağını, yeni kurslar açılacağını belirten Özcan, ayrıca istihdam garantili kurslar açılara işsizliği en aza indireceklerini belirtti. Belediye hizmetlerini de ucuzlatacaklarını belirten Özcan, Bolu’yu çok canlı bir şehir haline getirerek turizm şehri yapacaklarını söyledi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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