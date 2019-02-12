Özcan, "Mahalle konakları yapacağız"

Haber: Gönül Olutürk

Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, il başkanı Kazım Karsu, ilçe başkanı Ersan Türkoğlu ve partililerle birlikte Kılıçarslan Mahallesi ve Dodurga Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmayı çok sevdiğini belirten Özcan "Bu şehre borcum olduğunu düşünüyorum. Bu topraklarda doğduk, burada büyüdük. Her yerde söylüyoruz Köroğlu'nun torunuyuz diye. Bizim Köroğlu'na, İzzet Baba'mıza borcumuz var. Dolayısıyla Allah nasip ederse ve sizlerin teveccühü olursa inşallah bu borcumuzu Bolu'ya ödemeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"PROJELERİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ"

15 Şubat Cuma günü 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek proje ve aday tanıtım toplantısına tüm halkı davet eden Özcan "15 Şubat Cuma günü Kapalı spor salonunda projelerimizi açıklayacağız. Ayakları yere basan gerçekçi 59 tane sosyal ve teknik projelerimiz ve vaatlerimiz var. Başkalarından farklı olarak nereye ne yapacaksak, hem ne yapacağımızı söyleyeceğiz hem de yerini göstereceğiz. Ayrıca bir çoğunun maliyetlerini de söyleyeceğiz. Bütün projelerimizi tek tek anlatacağız. Burada bulunan herkesi 15 Şubat Cuma günü 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'na bekliyoruz" dedi.

"BİZİM KORKUMUZ YOK"

Tarafsız bir belediye başkanı olacaklarını ve yanlış bir iş yapmayacaklarını belirten Özcan "Bizim korkumuz yok. Yanlış iş yapmayacağız, haram yemeyeceğiz, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız. O anlamda belediyenin hesaplarını, harcamalarını denetleyen bir denetleme kurulu var. O komisyonun başkanı bütün Türkiye'de belediye başkanının listesinden seçilir. Biz tersini yaparak muhalefet meclis üyelerinden bir tanesi o komisyonun başkanı olacak" ifadelerini kullandı.

"SURİYELİLERE İŞ YERİ RUHSATI VERMEYECEĞİM"

Suriyelilerin değil Boluluların başkanı olacağım diyen Özcan "Sizden toplanan vergilerle ben Suriyelilere değil sadece Bolulu yoksul vatandaşlarımıza yardım edeceğim. Suriyeliler Bolu'ya yerleşmek için iş yeri açıyorlar. Belediye olarak iş yeri ruhsatı vermeyeceğim. Sebebi ise Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum" dedi.

"MAHALLE KONAKLARI YAPACAĞIZ"

Her mahalleye mahalle konakları yapacaklarını ve bu konaklarda aile hekimlerine bir oda tahsis edeceklerini ifade eden Özcan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Her mahalleye mahalle konakları yapacağız. Bu konaklar iki katlı yapı olacak. Alt katında bir oda muhtarlık olacak. Bir oda ise aile hekimine tahsis edilecek. Sağlık ocağını belediye değil sağlık bakanlığı yapıyor. Ama aile hekimliği müessesi gelişiyor ve yaygınlaşıyor. O yüzden biz bu konağın bir odasını aile hekimine ayıracağız. Üst katını da çok amaçlı salon haline getireceğiz."