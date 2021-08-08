Özcan; “MEB Müdürü Valiyi bile dinlemiyor”

Haber: Okay Özcan

Belediye Başkanı Tanju Özcan’la, Öğretmenler Lokalini masaya yatırdık. Öğretmenler Lokalinin kapalı tutulması ve özellikle emekli öğretmenlerin lokale alınmaması konusuna tepki gösteren Başkan Özcan şunları söyledi;

“Öğretmenler lokalinin kapalı olması konusu bana geldi. Hatta bu konuyla ilgili, gemileri yakmadan önce AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’la konuştuk ve konuyla ilgileneceğini söyledi. Tabi bu gemileri yakmadan önceydi. Daha sonra Valimiz Ahmet Ümit’le görüştüm ve Valimiz derhal ilgileneceğini, Milli Eğitim Müdürüne bu durumun giderilmesi için konuşacağını söyledi. Ne var ki Milli Eğitim Müdürü, Valimizi bile dinlemiyor”

OKCUNUN ARKADAŞIYMIŞ

Başkan Özcan, emekli öğretmenlerin, dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından tahsis edildiğini, hatta eski öğretmenler lokalinin yıkılmasının ardından, yeni yapılacak olan Belediye binasında yer verileceğini söylemişti. Ama, şimdi geçici olarak verilen lokale ne öğretmenlerimiz ne de emekli öğretmenlerimiz içeriye sokuluyor. Kapı önünde oturuyorlar. Bu reva mıdır? Diyerek açıklamasını şu sözlerle sürdürdü;

“Öğrendiğim kadarıyla Öğretmenler Lokali Milli Emlak Müdürlüğüne bağlanmış. Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı’da bu lokali halk eğitime çevirmek istiyor. Müdürün asıl derdi, emekli öğretmenlerin zaman geçirmek için oyun oynamaları. Bundan rahatsız olduğu için Valimizi bile dinlemiyor. Sen bir eğitimcisin, öğretmenlerin derdinden en çok senin anlamam gerekirken, öğretmenlerimizi kapı önünde oturtuyor. Böyle bir şey olamaz. Yine öğrendiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oksu olan oğlu Bilal Erdoğan’ın yakın arkadaşıymış. Gücü ondan alıyor galiba. Eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz bile öğretmenler lokalinde oyun oynayan birisi. Valimiz ben bu konuyu çözerim dedi ama hale bir çözüm yok ortada. Bu konuda ben görev almaya hazırım”

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021, 14:26