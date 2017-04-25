Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Özcan, gazetemize yaptığı özel açıklamada; Mevcut şartlarda bir daha Bolu’da milletvekili adayı olmayı düşünmüyorum. Siyaseti bırakmam ben, bırakamam. Siyasete ara verebilirim, başka kulvarlarda devam edebilirim. Çünkü siyaset benim hayatımın bir parçası oldu. Partililer, “Kenarda bekle” der, “Sen artık tecrübeli oldun, ağabey oldun, ağabeylik yap” derler. Bunların hepsine varım, ama 2019’da mevcut şartlarda milletvekili adayı olmayı düşünmüyorum. Düşünen arkadaşlarımıza da bunu bir anti parantez olarak söylüyorum.

Genel Başkanla benim hiçbir zaman özel bir husumetim olmadı. Ben genel başkanın yönetim anlayışını eleştirdim. Bugün de bu eleştirilerimin arkasındayım. Bunu meşru zeminlerde ayrıntılı olarak anlatıyorum. 3 gün önce milletvekili kapalı oturumunda da kamuoyuyla paylaşamayacağım, net, anlaşılabilir, şeffaf bir şekilde eleştirilerimi anlattım. Sağ olsun Genel Başkan eleştirileri dinleme noktasında çok sabırlı, ancak gereğini yapma konusunda çok istekli ve yeterli olduğu kanaatinde değilim. Ama bu bile Cumhuriyet Halk Partisi’nde demokrasinin diğer partilere göre çok daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. En azından eleştiri dinleme tahammülü sebebiyle Sayın Genel Başkanı kutluyorum. Ama birçok konuda eksik kaldığını düşünüyorum.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONUSUNU DEĞERLENDİRİYORUM

Belediye başkanlığını değerlendiriyorum. Yani arkadaşlarımızın böyle önerileri var, toplumdan böyle öneriler geliyor. Bugün itibariyle olacağım diye net bir kararım yok. Önümüzdeki süreçte istişareler yapacağım, siyasal gelişmeleri takip edeceğim. Ama böyle bir niyetim olunca da çok önceden kamuoyuyla da partimle de bunu paylaşacağım. Bizim Bolu Belediyesini artık almama gibi bir lüksümüz yok. Bunu değerlendirmek lazım, yani bunu çıkınca almak lazım.

Bu ismin kim olacağına sadece partililer karar vermeyecek, partililerin yanısıra partili olmayan toplumun geniş bir kesimi karar verecek. Eğer benim ismimle daha başarılı olunacağı ortaya çıkarsa ben sorumluluk almaktan çekinmem. Ama başka bir arkadaşımız üzerinde mutabakat sağlanırsa buna destek vermekten de geri durmam.

Daha önceki seçimlerde bir partinin adayı çıkardı, o partililerden oluşan bir belediye meclis üyesi listesi hazırlardı. Alabildiği kadar oy alırdı. Alınan oy başkan seçilmesine yeterdi veya yetmezdi. Şimdi yüzde 24 ile Bolu Belediye Başkanlığı kazandığımız seçim oldu, yüzde 41 ile de başkanlığı kazanamadığımız seçim oldu. Dolayısıyla partililerimizin düşünceleri çok önemli, ancak partililerin çok sevilmesi çok tutması belediye başkanı seçilme için yeterli değil. Partili olmayan geniş bir kitleden AKP ye MHP ye Saadet’e diğer partilere gönül vermiş insanlardan da bu konuda bir beklenti oluşması lazım. Onların da desteğini alabilecek birinin belediye başkanlığı yarışına girmesi lazım.