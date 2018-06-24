Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği için oyunu Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Tanju Özcan yeni aday olmadığını ve mevcut milletvekili olduğunu belirterek şunları söyledi: “Milletvekilliğim döneminde yoğun çalışmalarımız oldu. Ama insanlar son bir, bir buçuk yıllık çalışmam için oy verecek ya da vermeyecek değil. Benimle ilgili kişisel bir kanaate sahip olanlar son 7 yılda sahip oldular. O anlamda yeni aday olmuş arkadaşlardan mevcut milletvekillerinin böyle bir farkı oluyor. Ben diğer seçimlerden farklı olarak partiler değil, Cumhurbaşkanı adayları ön planda. İlk kez böyle bir seçim yaşandı. Çok farklı da oylar çıkacaktır. Cumhurbaşkanı adayı için x partisine oy vermiş, Cumhurbaşkanlığı adaylığında o partiyle hiç alakası olmayan birine vermiş gibi oylar da çıkacak ben öyle görüyorum. Vatana millete hayırlı olsun. Bu akşam güzel bir akşam olacak. Yarın sabah daha güzel doğacak güneş. Öyle hissediyorum.”

“TARİHE GEÇTİ”

Açıklamasında Muharrem İnce’nin İstanbul Maltepe’de yaptığı mitinge de değinen Özcan, “Tüm engellemelere rağmen miting en kalabalık miting olarak tarihe geçti. Daha önce yapılan büyük mitingler vardı. Mesela Yenikapı’da darbe girişimi sonrası yapılan miting büyük bir mitingdi. Bu ondan da kalabalık oldu. Üzüldüğümüz şu, AKP’nin, Sayın Erdoğan’ın mitinglere devlet imkanı ile insanlar taşınıyor. Burada da devletin engellemelerine rağmen insanlar gidiyor. Buna rağmen en kalabalık miting oluyor. Bir de, yardımcı olsalardı çok daha kalabalık olabilirdi. Biz havadan helikopterle, drone ile çekmiyoruz. Uzaydan, uydudan geliyor görüntüler” ifadelerini kullandı.

“BİRİNCİ TURDA OLMASINI ARZU EDİYORUZ”

Eşi Tanju Özcan birlikte oy kullanmaya gelen Meral Özcan ise, “İlk kez bir seçim döneminde çok mutlu, güler yüzlü heyecanlı, bir aday var. Muharrem Bey, gelmeden insanları mutlu etti. Herkese çok güzel bir enerji geldi. Herkese bir umut geldi. O nedenle çok heyecanlıyım. Akşam birinci turda olmasını arzu ediyoruz. Yepyeni bir Türkiye olacak, hepimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.