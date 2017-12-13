Türkiye’nin önde gelen doğa harikalarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı, yeni bir dağ köşkü ve 25 adet bungalov yapılacak. 3.1 kilometre teleferik ve 1.5 kilometre yamaç kızağının yapılması için göl gazinosuyla birlikte 22 yıllığına kiraya verilecek. 49 yıllığına Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın kiracısı olarak bulunan Bolu Belediyesi, kalan 22 yıllık süresini özel bir işletmeye devretmek için ihaleye çıktı. İhale 19 Aralık Salı günü yapılacak. 16 aylık inşaat süresinin ardından aylık kira bedeli ilk 5 yıl için 10 bin lira artı hasılattan % 1 pay olarak belirlendi. 5 yıldan sonra ise cirodan % 1 pay olacak ve bu pay 20 bin liranın altında olamayacak. İhalede istekliler bu 20 bin lira üzerinden yarışacak.

“YILMAZ İHALEDEN DERHAL VAZGEÇMELİDİR”

Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, bir basın açıklaması yaparak sert tepki gösterdi. Peşkeş kokularının Ankara’ya kadar geldiğini söyleyen Özcan; “ Gölcük tabiat Parkı’nın kiracısı konumunda bulunan Bolu Belediyesi, Tabiat Parkı’nın adeta yok olmasına sebep olacak adımlar atıyor.19 Aralık’ta yapılacak olan ihalenin şartnamesi incelendiği takdirde, rant uğruna Gölcük’ün ileride yok olmasına sebebiyet verileceği açıkça görülmektedir. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz şunu iyi bilmeli; Gölcük Alaaddin Yılmaz’ın şahsi mülkü değil, Yüce Allah’ın Bolululara bir lütfudur. Daha önce Yedigöller’e yapılan özelleştirmenin, Yedigöller’i ne hale getirdiğini gördüğümüzde, endişelerimizin ne kadar haklı olduğu ortaya çıkacaktır. Alaaddin Yılmaz iş işten geçmeden aklını başına alıp, bu ihaleden derhal vazgeçmelidir. Aksi takdirde Gölcük’ün katliamına sebep olan başkan olarak anılacak, bundan sonra da Bolulular kendisini hayır duasıyla yad etmeyecektir” sözleriyle tepki gösterdi.

PEKŞEN’DEN CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRI

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Bolu Gölcük’te yapılması planlananları durmaya çağırdı. Pekşen şöyle dedi; “Bugün AKP’liyim diyen hiç kimse, Uzungöl, Ayder ve Çamburnu Milli Parkı’nda yapılanları savunamıyor. Nitekim bir ay önce Cumhurbaşkanı ‘Biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik’, dedi. Sayın Cumhurbaşkanı oraları katlettiyseniz Bolu Gölcük’teki katliamı durdurun. Dünyanın en kıymetli sarıçam ormanı bir İtalya’da bir de Trabzon Çamburnu Milli Parkı’nda vardı. Hiç ağaç kesilmeyecek, deyip aynı yasal kılıfla imara açtılar, dünyanın en kıymetli sarıçam ormanını yok ettiler. Bolu Gölcük’te de nasıl bir sonuca ulaşılacağını görmek istiyorlarsa Çamburnu’na baksınlar. Bungalov, yapılacak diye Çamburnu’na üç katlı 8 odalı, dışı ahşap kaplanmış sözde beton yaptılar, tam bir tatil köyü oldu. Bolu’da da aynı hikâye olacak. Orman ve Su İşleri Bakanı milli parkları imara açtı. Karadeniz bölgesinde 39 milli parkı, doğal ve tarihi sit alanını sözde yeni bir tanımlama kılıfıyla imar rantına açtı. Dünyanın en önemli 35 milli parkından birisi olan Kaçkarlar Milli Parkı’nı imara açtı, o milli parkın içine 7 tane akaryakıt ve servis istasyonu koydu” dedi.