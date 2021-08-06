Özcan, projeleri tanıttı

Haber: Okay Özcan

Bolu Belediyesi’nin il genelinde yaptığı çalışmalar, ilimizde görev yapan basın mensuplarına tanıtıldı. Altyapı, üstyapı çalışmaları ile projelerin tanıtıldığı şehir gezisinde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “İnşallah önümüzdeki yıl gezimiz bir günde bitmeyecek, 2-3 gün sürecek. Planlamalarımız var. Hep birlikte Bolumuzu güzelleştirmeye gayret edeceğiz.” dedi.

Koronavirüs sürecine rağmen yaz aylarında yoğun bir dönem geçiren Bolu Belediyesi, çok sayıda basın mensuplarına yönelik teknik inceleme gezisi düzenledi. Yoğun katılımın olduğu gezide Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otobüsle şehri dolaştığı gezide çalışmaları ve projeleri anlattı.

Yeni itfaiye merkezi, halk ekmek, Park ve Bahçeler, Otoban kenarındaki yapılanma, cami yapımı gibi bir çok yeri gezdirip, basın mensuplarını bilgilendiren Başkan Özcan; Karacaağaç, yolunun bir kısmını belediye olarak yaptıklarını belirterek; “Bu yolun bir kısmını biz üstlendik ve yolun tamamen yapılması için bir liralık teklif verdi. Ama, İl Genel Meclisi Başkanı 3 liraya bu yolun yapılması için teklif veren firmaya ihaleyi verdi. Yemin ederim içim acıyor. Bolunun parası gidiyor. Ona hakkımı kesinlikle helal etmiyorum” açıklamasında bulundu.