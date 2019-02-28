Özcan projelerini esnafa anlattı

Haber: Gönül Olutürk

Seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Tanju Özcan, partililerle birlikte İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Güler 2 İşhanı, Güneykaya Pasajı ve Bolu Beyi Çarşısı'nı gezdi. 12 sayfadan oluşan proje gazetesi işyerlerine dağıtılırken, esnaftan büyük ilgi gördü. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Özcan daha sonra projelerini tek tek anlattı. Esnafın sevgiyle karşıladığı ve kucakladığı Tanju Özcan, Bolu'yu el birliği ile Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir haline getireceklerini söyledi. Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnafın sıkıntılarını bildiklerini belirten Özcan, "Esnafını ve vatandaşını üzen bir belediye başkanı olmayacağım. Bolu'yu turizm şehri yapacağız. Turistlerin şehir merkezine gelmesini sağlayacağız. Bu sayede esnafımızın da yüzü gülecek" dedi.