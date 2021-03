Özcan projelerini tek tek değerlendirdi

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın seçim döneminde açıkladığı projelerine dair eleştirilerde bulundu. Aydın, “Daha da bir tane yaptım dediği bir şey görmedik. Kavşaktan öte bir şey görmedim” dedi. Aydın’ın açıklamalarına Başkan Tanju Özcan’dan cevap geldi. Basın toplantısı düzenleyen Başkan Özcan, seçim döneminde vatandaşlara dağıttığı, içinde projelerinin yer aldığı gazeteyi eline alarak projelerin durumuna ilişkin bilgileri tek tek açıkladı.

“20 TANE DAHA AKILLI DURAK EKLEYECEĞİZ”

Başkan Özcan açıklamasında, “Mini mini birler kampanyası; biz buna ilk sene başladık. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kırtasiye masraflarının tamamını biz Bolu Belediyesi olarak karşıladık. Ama bunu teşhir bile etmedik. Bunu aileler biliyor, yarın benden sonra gelecek Belediye Başkanı da resmi kayıtlarda kimler olduğunu görebilir. Ama ben elime kırtasiye setini alıp bir yoksul çocuğu kamuoyu önünde teşhir edecek uygulamalar yapmadım. Haberleri bile yok. Demişiz ki ‘otoban çevresine ilave sanayi alanı yapılacak.’ Bununla ilgili ne kadar çok çalıştığımızı Sayın Milletvekilimizin, beyefendi olan Milletvekilimizin çok iyi bildiğini biliyorum. Yeni imar anlayışı demişiz. Yeni imar anlayışıyla ilgili biz çalışmalarımızı tamamladık bile. Birkaç tane genel revizyonumuz kaldı. Ondan sonra bu konudaki vaadimiz tamamen gerçekleşmiş olacak. Akıllı duraklar yaygınlaştırılacak. Göreceksiniz sadece bu yıl içerisinde 20 tane daha akıllı durak ekleyeceğiz. ‘Sağlık Mahallesine mezarlık alanı kazandıracağız’ demişiz. Güldüler, hatırlıyor musunuz? Kazandırdık. O mezarlık alanına ilk defin de başlayacak” dedi.

“KÜLTÜR MERKEZİNİ BOLU’NUN MERKEZİNE YAPACAĞIZ”

Özcan projelere dair açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Toplu taşımada ki sıkıntılara son. Evet, bu konuda büyük bir sıkıntı vardı. Allah nasip ederse ihale var. Bu ihaleden sonra 1 Nisan’dan sonra, 15 dakikada bir otobüs kalkıyordu en kısa Bolu’da en uzun 45 dakika bir kalkıyordu. Yeni sistemde en kısa 5 dakikada, en uzun 15 dakikada kalkacak. ‘İtfaiye binasını Çıkınlar Mahallesine taşıyacağız.’ Çıkınlar Mahallesine taşıyamadık, çünkü yer Özel İdarenindi. Özel idareden alamadık. İtfaiye binasını taşıyoruz, Paşaköy’üne taşıyoruz. Yeni itfaiye binasını bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Demişiz ki ‘etüt merkezleri kuracağız.’ Kurduk, kuruyoruz da. Yeni bina da kiraladık. Bunu yaygınlaştıracağız. ‘Çocuk meclisi kuracağız’ demişiz. İlk 23 Nisan’da Çocuk Meclisini kurduk zaten. İzzet Baysal Kültür Ve Sanat Merkezi… Bunun projesi hazırlanıyor ve çok büyük bir aksilik olmazsa itfaiyeyi taşıdığımız, bölgeye taşıyacağız. Bazı projelerde değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü Gazipaşa henüz orayı boşaltmadı. Ama kültür merkezini Bolu’nun merkezine yapacağız. Bu yıl da bunun ihalesini gerçekleştireceğiz.”

“BİN 200’ÜN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZA İŞ BULDUK”

2 adet Bolu Belediyesi istihdam merkezi kurduklarını belirten Başkan Özcan, “İş Kulübü diye İŞKUR’la kurmuştuk. İŞKUR da tası tarağı topladı gitti, ama bizim bu konuda istihdam merkezi çalışmalarımız devam ediyor. Biz burası aracılığıyla bin 200’ün üzerinde vatandaşımıza Bolu Belediyesi dışında iş bulduk. Bolu karın keyfini çıkartacak, bu konuda somut bir adım atamadık açık söylüyorum.

‘Evde bakım hizmetleriyle yüzler gülecek.’ Bu hizmet vardı, yaygınlaştıracağımızı söylemiştik. Şu anda ben evde bakım hizmeti alamıyorum diyen bir tane yurttaşımız bana ulaşmadı şu ana kadar. Ulaşırsa da hemen yerine getireceğiz. Kanalın üstünü kapatacağız demişiz. Kapatıyor muyuz, kapatıyoruz? Bunlar büyük projeler. Can dostlarımıza sen de destek ver. İlk kez can dostlar festivali yapıldı. Bu sene barınağımızı çok modern bir hale getireceğiz. Şu an Veteriner İşleri Müdürlüğümüzden sıfır şikayet alır hale geldik. Ücretsiz Wİ-Fİ ve şarj aletleri istasyonları. 3 ay içinde bunun da çok değişik yerlere kurulmuş olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.

“10 BİN TANE BOLU BELEDİYESİ ADINA ALINMIŞ BİLET VAR”

Organik köy ürünleri pazarıyla ilgili de konuşan Özcan, “Bunu yapıyoruz. Terminalin karşısına ihalesi onaylandı. Hatta ihalesini alan Bolulu bir arkadaş. Hatta beni de hiç sevmeyen, seçim döneminde rakibime çok açık destek veren biri. Ama en güzel teklifi o vermiş, biz de kimliğine bakmadık, duygularımızı bu işin içine karıştırmadık. İhale o arkadaşımıza kaldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu da bizim ihaleleri ne kadar şeffaf yaptığımızı gösteriyor. Bolu Türkiye’nin en temiz şehri olacak demiştik. Bütün anketlere yansıyor. Temizlik problemi yüzde 13’ler de iken şuanda yüzde 4’lere düşmüş durumda.

Yurt içi ve yurt dışı kültür turlarına hazır mısınız? Yurt dışını yapmadık şu anda Erasmusla ilgili aslında çeşitli anlaşmalar yapılmıştı. Covid sebebiyle gecikti, yurt içi turlarında da Eskişehir’i ve Çanakkale’yi kattık. Çok da verimli oluyorlar. Çocuklarımızı sinema ve tiyatroyla buluşturuyoruz. Bu uygulamaya başladık, ama covid sebebiyle uygulamayı durdurduk. Şu anda 10 bin tane Bolu Belediyesi adına alınmış bilet var. 10 bin çocuk Bolu’da hiç sinemaya gitmemiş. Bunların bin 500 kadarını götürdük.

Türkiye’nin en ucuz suyunu kullanacağız. Her şey bir tarafa 2017 yılında sudan elde ettiğimiz gelir 27 milyon lira iken, şimdi abone sayısı arttığı halde su kullanımı arttığı halde 2020’de sudan elde ettiğimiz gelir 22 milyon liraya düştü. Bu hızlı bir şekilde suyun fiyatının azaldığını gösteriyor. Zaten 5 yıl içerisinde Türkiye’nin en ucuz suyunu kullanacağız demişiz” ifadelerini kullandı.

“600’E YAKIN ÜRETİCİMİZ OLACAK”

Turizm rehberlik binasının henüz kurulamadığını söyleyen Özcan ayrıca şunları söyledi: “Vatan size, evlatlarınız bize emanet. Bütün asker ailesi asker çocuklarına biz yardım ediyoruz. Ama bunu teşhir etmiyoruz. Teşhir etsek mi iyi? Yapmalı mıyız? Ama bütün kayıtlarımızı gelsinler, açalım, gösterelim.

Zekat ve fitreler artık gerçek yoksullara. Bu uygulamayı başlattık. Gçen sene Ramazan ayı covid dönemine denk geldi. Yüzlerce vatandaşımız zekatını ve fitresini bize emanet etti; yoksul insanlara dağıtılsın diye. Ve çok büyük miktarda dağıtım yapıldı. Şehir rehabilitasyon ekipleri kurulacak. Bunu geçen yıl kuramamıştık, bu yıl kurduk. Şimdi bu ekipleri mahalle mahalle göreceksiniz. D-100 Bolu’nun yeni yüzü olacak. Bununla ilgili projemizi hazırlattık, karayollarına sunduk, cevap bekliyoruz. Sayın Fatih Metin iyileşince ilk olarak gidip kendisinden bu konuda yardım isteyeceğim. Yeni yol güzergahları açacağız. 83 kilometre yol açtık. Birçok yeni bulvar kazandırdık. Doğal ürün üretimini destekleyeceğiz. Kooperatifi hızla geliştirmeye çalıştığımızı, bu kooperatifi 3 yıl içerisinde en az 300 kişini belki 500 kişinin yüzde 80’inin kadın olmak üzere çalışacağını söyledim. Kıbrıscık’a bir kompost tesisi yapacağız. Bugün yarın onun ihalesini gerçekleştireceğiz. Yazdan itibaren amacımız 13 bin ton kapasiteli mantar kompost tesisini hayata geçirmek. Bu sayede 600’e yakın üreticimiz olacak. Buralarda çalışan insanlarla birlikte 2 bin kişinin ekmek bulmasını sağlayacağız. Engelliler ve yaşlılar hizmet merkezi kurulacak. Kuramadık çalışıyoruz bununla ilgili çalışmalarımız var.

“BOLU’DA 100 CİVARINDA AİLEYİ KARDEŞ AİLE YAPTIK”

Kızılay Otoparkına yeni konsept. Bunun projesi hazır. Sayın Valimize de sundum. Projeyi yaklaşık 3-4 ay önce İl Genel Meclisi Başkanına anlattım. Üstünü biz park olarak kullanacağız, altına kot farkından da yararlanarak 2 katlı bir otopark yapacağız. ‘Otopark geliri sizin olsun, dükkanlar sizin olsun, parayı biz verelim’ dedik ve bu projeyi kendilerine sunduk şu ana kadar bir dönüş alamadık. Güneş enerji santrali projesi. Şu anda güneş enerji santralimizin bulunduğu alandaki 8 buçuk dönümlük yerin tahsisini uğraşa uğraşa aldık. Geçen hafta tahsis geldi. Oraya 1 megavata yakın bir tesis daha kuracağız. Bunun dışında Dörtdivan Belediyesi ile görüşme halindeyiz. Eğer uygun olursa 5 megavatlık bir tesisi Dörtdivan Belediyesi ile ortak kurmak için çalışmalar yürütüyoruz. Yine çöpten 900 kilovat saatlik enerji elde edilirken orda bir devir oldu. Ek yatırımlar yapıldı. Şu anda yaklaşık 1 buçuk megavatlık enerji üretir hale geldi. Kardeş aile projesi hayata geçiyor. Şu anda Bolu’da 100 civarında aileyi kardeş aile yaptık, zaten birbirlerini biliyorlar. İnşallah bayramlarda birbirlerine gelip gidecekler. Birbirlerine yardımcı oluyorlar. Köroğlu Kart ile hayta daha kolay olacak demişiz. Bu Köroğlu kart olmayacak, İstanbul Büyükşehirle anlaştık. İstanbulkartın aynı altyapısını kullanan Bolu Kart önümüzdeki günlerde hayatımıza girmiş olacak.

“10 BİN ARAÇLIK OTOPARK YAPACAĞIZ DEMİŞTİK, YAPMADIK”

Karaçayır’a Kapalı Eğlence Merkezi yapacağız demiştik. Henüz yapamadık projelendiriyoruz.

İmaret Meydanı düzenlemesi bunun için ciddi bir kamulaştırma maliyeti var ortada. Önümüzdeki yıl bu kamulaştırmayı yapıp karşıdaki binaları ve otoparkı yıkacağımızı Allah nasip ederse göreceğiz.

10 bin araçlık otopark yapacağız demiştik, yapmadık. Halk ekmek ve halk süt. Halk ekmek konusunda gelişim sağladık. Halk süt konusunda henüz gelişim sağlayamadık. Kapalı pazar yerlerini modernleştirip yaygınlaştıracağız. Yapıyoruz zaten, Kültür Mahallesindeki bitmek üzere. Sümer Mahallesine ve Alpağut Mahallesine de yapılacak. Bu yılın sonunda Bolu 4 tane yeni pazar kazanmış olacak. Büyük Su Botanik Parkı. Yaklaşık 300 bin m2 alana yapacağız demiştik. 378 bin m2’ye yapacağız. 100.Yıl Cumhuriyet Bahçesi olacak adı da. İlk etabı 113 dönümden oluşuyor. Burada ciddi bir taban suyu meselesi var. Önümüzdeki aydan itibaren belediye imkanlarıyla bu taban suyu drenaj meselesini çözeceğiz ve inşallah bu sene bitmeden gereğini yapacağız. Festivaller kenti olacağız demiştik, olmadık. Koronavirüs sebebiyle yapmadık. İzzet Baysal Caddesi Oxford Caddesini andıracak; bakın belediye meydanından düzenlemeye başlattık. Bu yıl caddeye doğru ilerlediğimizi göreceksiniz. Vizyon Kent projesi. Adliyenin yanındaki yerle ilgili ‘kat karşılığı vereceğiz’ demişiz. Hala aynı kanaatteyiz. Bununla ilgili proje hazır, ihaleye çıkmak üzereyiz. Borazanlar deresinin üstü kapatılacak, kapatılıyor zaten peyderpey fark ediyorsunuzdur.”