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23 Şubat 2018 Cuma
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    • Özcan; “Rektör geri adım atmaya yanaşmıyor”

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Mengen ilçesindeki gastronomi bölümünün AİBÜ merkez bünyesinde eğitim vermesinin kabul edilemeyeceğini ve ilçede yapılacak olan imza kampanyasına destek vereceklerini, Rektörün ise geri adım atmaya yanaşmadığını söyledi.

    23 Şubat 2018 Cuma 12:21
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    Özcan; “Rektör geri adım atmaya yanaşmıyor”
    Haber: Kasım ŞAHİN

    Özcan, CHP İl Kadın Kolları tarafından yapılan cinsel istismar olaylarına karşın yaptıkları tepki açıklamasına katıldı. İzzet Baysal Caddesi üzerinde yapılan bu açıklamanın ardından söz alan CHP Bolu Milletvekili Özcan şunları söyledi;

    “Mengen’de 7 yıldır faaliyette bulunan gastronomi bölümü ki aşçılığın merkezidir burası tüm Türkiye ve dünya tarafından bilinir. Burası 3 dönemdir mezun veren ve bu yıl itibariyle 300’e yakın öğrenci mezun edecek, bu sayı ise önümüzdeki yıl 500’e çıkacak bir fakülte. Yeni gelen rektörümüz maalesef Mengen’de ki gastronomi bölümünü Bolu’ya taşınması konusunda karar aşamasında. Mengen Belediye Başkanımızın öncülüğünde Mengen’ de ki sivil toplum örgütleri, STK’lar, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri bir araya gelerek rektör beyle görüştüler. Anacak rektör bey bugün itibariyle bu konu hakkında geri adım atmaya yanaşmıyor. Gerekçe olarak ta öğretim görevlilerinin Mengen’e gidişindeki zorlukları gösteriyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Üstelik bu karar öyle bir zamanda alınıyor ki 9 Nisan’da Mengen’de ki üniversite kampüsünün yeni ihalesi var”

    MENGEN’DE YENİDEN HAYKIRACAĞIZ

    Özcan, konuşmasını şu sözleriyle bitirdi; “Zamanında hayırsever Mengenliler İzzet Baysal Vakfı’na 28bin metrekare bir alan hibe ediyorlar. Rahmetli İzzet Baysal’da diyor ki vasiyetimdir bu alana eğitim kurumları yapılacak. Bu vasiyetin gereği olarak zaten Mengen’e bu gastronomi bölümü yapılmıştı ve aşçılık yüksekokulu da faaliyete geçecekti. Ancak sayın rektörün hepimiz ve Mengenli hemşerilerimizi derinden üzen bu kararı almaya kalkması büyük bir infiale yol açtı. Bizlerde yarın il başkanımız, ilçe başkanımız ve il örgütümüzle Mengen’de olacağız. Mengenli hemşerilerimiz gastronomi bölümünün Mengen’de kalması için bir imza kampanyası başlattı. Bizler de yarın bu kampanyaya destek vereceğiz. Rahmetli İzzet Baysal’ın vasiyetinin hayata geçirilmesine engellemeye dönük olan bu kararı tanımadığımızı Mengen’den yeniden haykıracağız. Önümüzde ki günlerde de tekrar sayın rektörümüzün yanına gidip net ifadelerle Mengen’de ki gastronomi bölümünün taşınamayacağını, sayın rektörün İzzet Baysal’ın vasiyetini idrak edemediğini kendisiyle paylaşacağız. Bundan da sayın rektör ve üniversite yönetimi ders almazsa bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en net şekilde Türkiye’nin duyacağı şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Mengen halkı bu konuda yalnız değil. AK Parti milletvekillerine de buradan sesleniyorum. Hep birlikte Mengen’e sahip çıkalım. Bu konu siyaset üstü bir konudur. Sizlerden de bu konuda yardım ve destek bekliyoruz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: CHP, Bolu, Milletvekili, Tanju, Özcan

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