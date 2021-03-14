Özcan sağlık çalışanlarını unutmadı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarını ziyaret ederek personellerin bayramını kutladı. Bolu’da bulunan hastanelerin acil servislerini ziyaret eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Sağlık çalışanlarına karanfil vererek bayramlarını kutladı. Pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Özcan, “Biliyorum bu bayram çok buruksunuz, çok üzgün. Yaşatmak İçin hayatını kaybeden çok sayıda mesai arkadaşınız var. Bu bayram kenetlenme bayramınız. Elimizden geldiğince kutlamaya çalıştık. Tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyorum” dedi.