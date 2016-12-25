ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın, Bolu’nun Büyükşehir Belediyesi olması konusundaki düşüncesine CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan gazetemize özel olarak yaptığı açıklamada, büyükşehir çalışmaları için henüz meclise bir önerge gelmediğini belirterek “Önce ben tartışmanın nereden çıktığını anlamaya çalışıyorum. Çünkü ortada fol yok yumurta yok. Şimdi böyle bir düzenleme gelecekse TBMM’ne, benimde üyesi olarak bulunduğum İç İşleri Komisyonu’nda görüşülecek. Ben bu konuyu bürokratlara da sordum. Bolu basınında böyle haberleri görünce merak ettim. Böyle bir çalışmanın olmadığını söylediler. Bürokraside bu çalışma tamamlanıyor daha sonra İç İşleri Komisyonu’na geliyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Bu konuda duyuma dayalı bir haberden ortaya çıkıyor. Sözde Cumhurbaşkanı çıkıp demiş ki ‘Büyükşehir sayısını 50 – 60’a çıkarmayı düşünüyoruz’ Dolayısı ile şu anda fol yok yumurta yok. Bu tartışmaları yapmak için çok erken. Sanki 3 yüz binlik bir kriter konulmuşta bu sayıyı yakalamak için büyük bir mücadele veriliyormuş gibi. Ortada somut bir şey yok. Bunun gerçekleşebileceğini çok ihtimalde vermiyorum. Velev ki Bolu büyükşehir olacak o zaman Türkiye’de geriye kalan 80 vilayetinde bu kapsama alınması gerekir. Zannediyorum ki Bolu’dan nüfus olarak 17 – 18 tane şehir var. O zaman bu şehirlerinde belli bir sayıyı yakalayacak ki Bolu’da bundan yararlanacak” dedi.

“EKSİK PAY ALIYORUZ”

Özcan, üniversite öğrencilerinin nüfuslarının Bolu’ya aldırması ile ilgili olarak İller Bankası’ndan eksik pay aldıklarını belirterek “Merkez’de yaşayan 25 bin öğrenci var. Bu öğrencilerin nüfuslarını buraya getirmesinin fayda sağlayacağını öteden beri savunuyorum. Bunu ben belediye başkanını da söylemiştim. Çünkü bu öğrenciler senenin 9 – 10 ayını Bolu’da geçiriyorlar. Bolu’nun alt ve üst yapısından faydalanıyorlar. Bizde onlara gereken ilgi ve alakayı göstermeye çalışıyoruz. Ekonomiye doğrudan katkıları var ama bir şey eksik. Bu öğrencilerin Bolu’ya kayıtlı olmaması nedeni ile İller Bankası’ndan eksik pay alıyoruz. Dolayısı ise Bolu’da yaşayan öğrencilerin nüfuslarının buraya alınmasının doğru olduğuna inanıyorum. Büyükşehir olsak da olmasak da bu uygulamanın yapılmasını doğru buluyorum” ifadelerini kullandı.

“BU İŞİ İTHAL SEÇMEN İLE ÇÖZEMEZSİN”

Tanju Özcan, bazı ilçe belediye başkanlarının başka şehirlerde ikamet eden kişilerin nüfuslarının Bolu’ya aldırmalarını istediklerini vurgulayarak şu cümleleri kullandı “Yalnız bazı ilçe belediye başkanlarının Ankara’da bazı dernekleri ziyaret edip, Ankara’da yaşayıp kökenleri Bolu olduğu için nüfuslarını Bolu’ya aldırmalarını istediklerini duydum. Birincisi bunlar beyhude çalışmalar, ikincisi bu suçtur. Özellikle altını çizmek istiyorum bu suçtur. Bolu’da yaşayan öğrencilerin nüfuslarını Bolu’ya aldırmaları normal bu olabilir fakat burada yaşamadıkları halde insanların buraya nüfuslarını aldırmalarını istemek hem boş bir çaba hem de hukuken suçtur. Bu adamların buraya kaydettirmelerinin istenmesinin sebebi ise ilçe vasfını kaybetmek korkusudur. İlçe vasfını kaybetmeme işini dışarıdan ithal seçmenle çözemezsin. Ne yapacaksın? Bolu’ya ilk önce sanayi kuruluşlarının açılmasını teşvik edeceksin. Ben bununda siyasi hesaplar ile yapıldığını düşünüyorum. Ben size anlatayım Ankara’ya geliyor bu vatandaşlar. Ellerinde nüfus formları ile özellikle Ak Parti’ye oy verme potansiyeli olan kişilerden bu işi istiyorlar. Bu yapılanlar ise benim kulağıma sürekli geliyor. Dediğim gibi ben Bolu sevdalısıyım. Bolu’da yaşayıp da nüfusunu Bolu’ya aldırmamış 25 bine yakın öğrenci var. Bunlarının nüfusunun Bolu’ya aldırmasından yanayım tabi ki de. Bu sayede iller bankasından pay alabiliyoruz. Fakat Bolu’da hiç yaşamayan, Ankara’nın Demet Evler sitesinde kalan birinden biz neyi kurtaracağız. Biz buradan sadece günü kurtarırız”

“SEN NASIL HİZMET GÖTÜRECEKSİN?”

Özcan, özel açıklamasında son olarak Bolu’nun büyükşehir olması durumunda merkeze uzak illere nasıl hizmet götüreceğini sorarak açıklamasını şu şekilde sonlandırdı “Şimdi şöyle bir şey var. Ankara ve İstanbul’da önemli bir şey olmadığı sürece Bolu’nun nüfusunun 4 yüz bin üstüne çıkacağı sanılmıyor. Gelecek üzerine tahminler böyle. Biliyorsunuz nüfus artış hızları geçtiğimiz dönemlerde ki gibi değil. Avrupa’da bir çok ülkede nüfus azalıyor bazılarında sabit kaldı. Türkiye’ye baktığımızda Batı bölgesinde nüfus artış hızı hızlı bir şekilde düşüyor. Dolayısı ile bu açıdan baktığımızda Bolu nüfusunun 4 yüz bini aşmaması gerekiyor tabi ki olağanüstü bir şey olmaması takdiri ile. Ancak ben Bolu’nun nüfusunun artması gerektiğini düşünenlerdenim. Fakat bu suni yöntemler ile olmaz. Getirirsin buraya sanayi kuruluşlarını, kurdurtursun, teşvik edersin. Ben tüm belediye başkanlarına şu çağrıda bulunuyorum. Seçmenleri toplamak için çalışma yapacağınıza gidin iş adamların kapısını çalın. Hatta bende geleyim sizinle. Gidelim bu insanlara gelin biz altyapınızı hazırlıyoruz, fabrika kurun, üretim yapın. Fakat yakın bir zamana kadar Ak Partililer Bolu’nun nüfusunun artmasını istemiyorlardı. Ben o dönemlerde de bunun olmasını istiyordum. Tabi ki Bolu’nun nüfusunun artmasından yanayım fakat Bolu’nun büyükşehir olmasından vatandaşlarının bir menfaatinin olmadığını düşünüyorum. Bu büyükşehir yasası sadece 31 ili kapsamıyor tüm şehirleri kapsıyor. Şimdi bir örnek verirsek Antalya’nın belediyesine 650 km. uzağında bir köyü var. Gerçi bahsettiğimiz köy mahalle oluyor. Ben soruyorum, Bolu büyükşehir oldu sen nasıl hizmet götüreceksin. Sen Bolu Merkez’e uzaklığı 110 km. olan Göynük’ün Kilciler Köyü’ne sen nasıl hizmet götüreceksin. Sen Sağlık Mahallesi’nin yada hemen yanında ki Gölyüzü Mahallesi’nin tüm ihtiyaçlarını karşıladın da bitirdin de sen şimdi 100 km. uzakta ki köye hizmet mi götüreceksin. Şimdi büyükşehir olunca şöyle oluyor. Göynük Belediyesi kalıyor fakat alt belediye oluyor. Göynük’ün ana hizmetlerini sen karşılıyorsun. Ama uygulamada görüldü ki bu sisteme geçen şehirlerde bunun başarılı olmadığı görüldü. Ben büyükşehir belediye başkanları ile de görüşüyorum. İster Ak Parti olsun, ister CHP, ister MHP. Hepsi bu sistemden zarar gördüklerini söylüyor. Aynı zamanda alt belediye başkanları da vatandaşa hiçbir faydası olmadığı söylüyor. Ben Bolu’nun büyükşehir kapsamına girmek istemiyorum. Çünkü bundan Bolu’nun bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine çalışmalar özel il idareleri kuvvetlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılmasından yanayım. İlçelerde ki çalışmaların daha kuvvetlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum”