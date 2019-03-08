Özcan, Sanayi Sitesinde

Haber: Gönül Olutürk

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlere kısa bir süre kala çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayan Tanju Özcan, partililerle birlikte Sanayi Sitesini ziyaret etti. Esnafları gezerek sorunlarını dinleyen Özcan, esnafını ve vatandaşını üzen bir belediye başkanı olmayacağını belirtti. Esnafın büyük ilgisiyle karşılaşan Özcan, bu ilgiye kayıtsız kalmayacaklarını, vatandaşların güvenlerini boşa çıkarmayacaklarını, Bolu’yu Türkiye’de parmakla gösterilen bir şehir haline getireceklerini söyledi.

“31 Mart’tan sonra hem vatandaşın hem de esnafın yüzü gülecek” diyen Özcan, esnaftan hayır duası isteyip kandilini kutladı.