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11 Temmuz 2018 Çarşamba
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    • Özcan, savcıları göreve çağırdı

    AK Parti Bolu Belediyesi Meclis üyesi Tahsin Akduman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sebebi ile bir açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Milletvekili Tanju Özcan’dan geldi.

    11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:40
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    Özcan, savcıları göreve çağırdı

     

    Haber: Kasım ŞAHİN

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Tahsin Akduman’ın sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımına yönelik, Bolu Cumhuriyet Savcılarına göreve davet ederek şunları söyledi;

    “Bu açıklamayı yapan sıradan biri değil şu anda Bolu Belediyesi AK Parti Belediye Meclis üyesi. Geçmişte de uzun yıllar üst düzey bürokraside görev yapan İl Özel İdare Genel Sekreterliği yapan bir zat. Bunları öylesine ayaküstü söylemiş kelimeler değil. Ne demektir yani 100 yıllık İngiliz vesayeti sona eriyor. Biz İngiliz vesayeti altında mıyız? Böyle bir şey olabilir mi? Bu zatın söyledikleri açık bir şekilde suçtur. Ben Bolu Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum. Ceza kanununda söylediklerinin yeri bellidir gereği yapılmalıdır, yapılmazsa bu tür meczuplar bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceklerdir. Yılanın başını baştan ezmek lazım”

    KRİPTO FETOCÜDÜR

    Özcan, Akduman’ın kriptoFETÖ’cü olduğuna inandığını vurgulayarak, “Ben bu zatın akli melekelerinin yerinde olduğunu biliyorum peki böyle bir lafı bir insan niye eder; ya gerçekten Türkiye’nin vesayet altında olduğuna samimi olarak inanıyor, ya gerçekten büyük bir yalaka, ya da kripto FETÖ’cüdür bunu gizlemek için böyle bir yalakalık yapma ihtiyacı duymuştur bu adamın kripto FETÖ’cü olup olmadığı da savcılık bakanlığınca derhal araştırılmalıdır” diyerek şok açıklamada bulundu.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Belediyesi, Meclis

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