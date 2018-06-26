Haber: Semih Baykal

Parti binasında gerçekleştirilen toplantı da ilk olarak konuşan İl Başkanı Kazım Karsu, 24 Haziran gecesi seçim sonuçlarının ardından ilimizde yapılan kutlamaları sert sözlerle eleştirdi. Karsu; “ Adaletin, hakkın, medya adaletinin olmadığı ve güzelliklerin çok dar olduğu bir seçim süreci geçirdik. Başbakanımız seçim yapmam demişti OHAL içinde seçimi yaptı ve kendisi de kaybetti. Artık başbakan olmayacak, artık eski %50’ler gibi rakamları görmeyecek diye düşünüyorum. Önümüzde daha çok güzel günler var. Ufkumuz açık olsun. Hepimiz aydınlık güler yüzlü günlere doğru ilerliyoruz çünkü ben siyaseti uzun, ince bir yol olarak hesaplıyorum. Bolu’da iyi bir sıralama ile bugün bu kargaşa, yokluk içerisinde halk devlete karşı büyük mücadele verdik. Devletin uçaklarını, helikopterlerini, arabalarını, binalarını kullananlar elektrik direklerine kadar her şeyi kullandılar. Bizim astığımız bayrakları, flamaları da indirdiler adaylarımızın resimlerini de yırtıp attılar ve seçim günü büyük bir taarruza kalkar gibi partinin önünde tabancalar, tüfekler, kornalar, kamyonlar ile dolaştılar. Bu çok ayıp bir gösterge. Bu Türkiye Cumhuriyetine, Atatürk devletine yakışmayan seçim manzaraları idi. Bu olmamalıydı. Her şeyi yapabilirlerdi ama tabancalarla, tüfeklerle, maytaplarla bizi korkutmaya kalkmamaları gerekirdi. Çünkü bizim korkmadığımız biliyorsunuz Cumhuriyeti kurarken dünyaya meydan okuyan Mustafa kemal Atatürk evladı olduğumuzu da bilir diye düşünüyorum. Bu konuda çok dertliyiz. Seçmenimizden yana hiçbir sıkıntımız yok. Seçmenimiz bize doğru koşuyor ama engelleri aman zaman aşamadığı oluyor. Hepinizden bu konular için özür diliyorum. AKP militanlarını ve onları meydanlara sürenleri de kınıyorum” dedi.

“YÜZDE 72’Sİ AKP VEYA TAYYİP ERDOĞAN’A OY VERMEMİŞ”

Karsu’nun ardından seçimi değerlendirmeye başlayan Milletvekili Tanju Özcan; “ bu seçim çalışma anlamında benim en keyif aldığım dönem diyebilirim. Sonucu tam arzu ettiğimiz gibi olmadı. Türkiye genelinde daha iyi bir netice bekliyorduk. Ama bu ileride olmayacak anlamına gelmiyor. Özellikle genç seçmenin tavrı ileriye dönük beni umutlandırıyor. İlk kez oy kullanan seçmenin sandıkçı yayınlanan bir ankete göre yüzde 72’si AKP veya Tayyip Erdoğan’a oy vermemiş. Öncelikle İl Başkanımıza, tüm ilçe başkanlarımıza en içten şekilde teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde milletvekili adaylarımızla da uyum içerisinde çalıştık. Onlara da çok teşekkür ediyorum ve haklarını helal etmelerini diliyorum. Tabi bu seçim çalışmalarımıza Kadın Kollarımız damga vurdu. Kadın kollarımız çok özverili bir çalışma yaptılar. Zuhal hanıma, Güldane hanıma ve teşkilatlarına çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizde bu seçim çalışmalarında ellerinden geleni yaptılar, onlara da çok teşekkür ediyorum. Ayırıca diğer dönemlerden farklı olarak bu dönemde eski başkanlarımızda görev istediler, beraber bizimle çalıştılar. Bu çalışmalar gelecek için umut oldu. Parti içerisinde kırgınlıklar, dargınlıklar, küslükler bitti. Bu anlamda CHP olarak önümüze rahat bakabiliriz. Benimle birlikte seçilen Ak Parti milletvekili arkadaşlarımız Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü arkadaşımızı da kutluyorum. İnşallah Bolumuza, ülkemize yararlı çalışmalara birlikte imza atma şansı bulacağız” diye konuştu.

“ERDOĞAN’A ÖNEMLİ BİR MİSYON YÜKLÜYOR”

Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a önemli görevler düştüğünü söyleyen Özcan; “

Bu dönemde Sayın Erdoğan kıl payı da olsa seçimleri kazandı. Ancak parlamento çoğunluğunu kaybetti. Parlamentoda hiçbir partinin salt çoğunluğu yok. Şimdi AKP ile MHP birlikte hareket ediyor görünüyor. Ama ileride beraber hareket edeceklerinin garantisi yok. Zaten sayın Bahçeli’de yaptığı ilk açıklamalarda denetim görevini üstleneceğiz, hükümete girme niyetimiz yok şeklindeki açıklamaları da bu birlikteliğin çok uzun süre olmayacağını gösteriyor. Parlamento da bu dönem herhalde Türkiye Nüfusunun yüzde 99’u temsil edilecek. Bu anlamda bu dönem bir rekor oldu. Bir o kadar renkli bir o kadarda karmaşık bir Meclis tablosu karşımıza çıkıyor. Bu da sayın Erdoğan’a önemli bir misyon yüklüyor. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi sadece AK Parti Genel Başkanı gibi ve son üç yıldır yaptığı gibi bir Cumhurbaşkanlığı yapmaması gerektiğini gösteriyor. Herkesin Cumhurbaşkanı gibi davranmak zorunda. Eğer davranmadığı takdirde de bu siyasi birliktelikler pamuk ipliğine bağlıdır her an bozulabilir. O zamanda sürpriz bir siyasi tabloyla karşılaşabiliriz” dedi.

“4 SANDIKTAN DA CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDEN MİLLETVEKİLİ OLARAK ÇIKAN İLK BEN OLDUM”

Yeni dönemin kendisi için ustalık olduğunu ifade eden Özcan; “Bu dönem benim ustalık dönemim. Tabi Bolu’da 4 sandıktan da Cumhuriyet Halk Partisi’nden Milletvekili olarak çıkan ilk ben oldum. Bundan dolayı da gurur duyuyorum. Bundan sonraki süreçte de bundan öncelerde olduğu gibi evim Bolu’da kalmaya devam edecek. Bu dönem Parlamento kürsüsünü eskisinden daha fazla kullanacağım. Parlamenter sistem son buldu. Bu yeni dönemin iyi tarafları olduğu gibi kötü tarafları da olacak. Bunları da yaşayarak göreceğiz” diye ifade etti. Özcan’ın ardından konuşan İkinci sıra Milletvekili adayı Özer Özcan ve üçüncü sıra adayı Cahit Çıngı seçim kampanyalarında kendilerine destek olan Kadın Kolları teşkilatlarına, gençlere çok teşekkür ederek, Milletvekili seçilen başta Tanju Özcan’a, Arzu Aydın’a ve Fehmi Küpçü’ye başarılar diledi. Konuşmaların ardından Kadın olları Başkanları Zuhal Işın ve Güldane Şahin, kendilerini seçim süresi boyunca yalnız bırakmayan başta teşkilatlarına, üyeleri ve Vekil adaylarına çok teşekkür etti.