Özcan, su zammına ‘DUR’ dedi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı 2. Oturumu bu akşam gerçekleşti. Oturumda birçok maddenin yanı sıra, Bolu Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından meclis gündemine getirilen su zammı konusu görüşüldü. Komisyon kararının okunmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan söz alarak su zammına karşı olduğunu belirtti.

“SU İLE İLGİLİ BU ZAMMA KARŞI ÇIKTIĞIMI SÖYLÜYORUM”

Başkan Özcan zam teklifine karşılık yaptığı konuşmasında, hükümet tarafından elektrik, doğalgaz ve akaryakıta son 1 yılda yapılan zamların vatandaşların sırtında büyük bir yük oluşturduğunu dile getirerek, bunun üzerine birde suya zam yapmayacaklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Hükümet elektriğe %50 zam yaptı bunu biliyoruz. Doğalgaza %40 zam yaptı ama ben suya zam yapılmasına karşıyım. Komisyondaki arkadaşlarımız, belediyemizdeki bürokratlarla oturup konuşmuşlar ve onlar belediyenin ihtiyacına göre Plan Bütçe Komisyonu olarak bir öneri getirmişler. Ben onların yaptığına bir şey demiyorum ama şunu söylemek istiyorum; hükümet elektriğe %56 zam yaparken ben karşı çıktım, doğalgaza %40 zam yaparken ben karşı çıktım ve o yüzden su ile ilgili bu zamma da karşı çıktığımı söylüyorum. Şunları da size rakamlarla söylemek istiyorum. 4 kişilik bir ailenin zamlardan önce elektrik için ödediği rakam 137 liraymış şu anda ne kadar olmuş biliyor musunuz? 76 lira zam ile birlikte 213 lira olmuş. Bir yıl içerisinde gelen zam arkadaşlar bu. Doğalgaz zammını hesapladığımızda ise şu rakamlar ortaya çıkıyor. 4 kişilik bir aileye aylık ortalama 139 lira doğalgaz faturası geliyor. %40 zam ile birlikte bu rakam da 195 liraya çıkıyor. Yani doğalgaz için ise aylık 56 lira fazla yük biniyor vatandaşın üzerine. Biz en azından diyoruz ki bunca zammın üzerine birde biz suya zam yapmayalım ki vatandaşın cebine aylık 5-6 lira fazladan kalsın. Biz zaten tasarrufla sıkıntıları çözeriz”

“HASSASİYETİNİZİ ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARINDA DA BEKLİYORUM”

“Şunu da söylemek istiyorum Bolu’da suyun fiyatı 2, 79 TL. Konya’da 4,29 TL, Samsun’da 3,97 TL ama bugün %24 zam yapacaklar, Bursa’da 3,08 TL ve bu ay orada da zam yapılacak, Antalya’da 3,00 TL ve onlarda bugün zam yapacaklar, Muğla 4.30 TL, Adana 3,88 TL, Gaziantep 3,78 TL ve onlarda yakında zam yapacaklar, Kayseri 3,94 TL, Denizli 3,50 TL, Mersin 3,36 TL, Kocaeli 2,81 TL ve zam yapacaklar, Manisa 3,91 TL, İzmir 2,89 TL, Ankara 3,33 TL, Sakarya 3,41 TL ve İstanbul 4,53 TL. Saydığım belediyeler içerisinde AKP’li belediyelerde var CHP’li belediyelerde var. Şu anda kendi iradesiyle bu sene suya zam yapmayacak tek belediye Bolu Belediyesi olacak. İsteyip zam yapamayan belediyelerde var meclis çoğunlukları olmadığı için mesela Yalova Belediyesi. 6 senedir Yalova suya zam yapamıyor çünkü belediye meclisinde muhalefet meclis üyeleri daha fazla. Ama kendi iradesiyle zam yapmama önerisini tek getiren biziz. Bunun yanında tabi birde Samsun ve Balıkesir gibi seçildikten sonra 2 kere zam yapan belediyelerde var. Dolayısıyla biz zaten elektrik ve doğalgaz zamları altında ezilen vatandaşlarımızın ceplerinde 5-6 lira daha fazla para kalsın diye bu yıl suya zam yapmıyoruz ve dediğim gibi bundan sonrada bu konu ile ilgili en sağlıklı karar ne ise oturup sizlerle birlikte alacağız. Zamlar konusundaki hassasiyetinizi ben çok iyi anlıyorum ama aynı hassasiyeti elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları için de göstermenizi sizlerden bekliyorum”

“HÜKÜMET HER ŞEYE OTOMATİK OLARAK MİNİMUM %23,73 ZAM YAPACAK”

“Bu yıl hükümetin açıkladığı yeniden değerleme oranları nedir bilen var mı? Ben söyleyeyim %23,73. Yani hükümet otomatik olarak her türkü vergi, harç hepsine %23,73 minimum zam yapacak. Ben özetle Plan Bütçe Komisyonumuzun raporunun aksine Bolu’da su fiyatlarına zam yapılmamasını öneri olarak Meclise sunuyorum.”

Daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın su fiyatlarına zam yapılmaması konusundaki önergesi oylanarak meclis üyelerinin tamamının oy birliği ile suya zam yapılmamasına karar verildi.