Özcan “Tarlada izi olmayanın hasatta sözü olmaz”

Haber: Uğur Balaban

Tanju Özcan Köyler Arası Futbol Turnuvası ile ilgi yaptığı konuşmada; “Karaçayır’da Köyler arası bir futbol turnuvası düzenlendi. Açıklıyorum doğrusunu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve amatör spor kulüpleriyle beraber daha önce mahalleler arası bir futbol turnuvası yapmıştık, bu benim fikrimdi.”

TRİBÜNLER GEREKEN CEVABI VERDİ

“Köyler arası turnuva da benim fikrimdi. Bahçeköy’ün muhtarı Mustafa kardeşim geldi. Köyler arası turnuva yapalım dedim. Güzel fikir dedi. Rasim Özdemir ile ilerlediler. Bu konuda Özel İdare yardımcı olmamış biz olmuşuz. O gün, turnuvayı yapana bir teşekkür edilir. Sağ olsun tribünler gereken cevabı verdi.”

BAŞKANLIK KUPASI OLSUN DEDİK

“Bizim düzenlediğimiz bu turnuvanın adı da ‘Başkanlık Kupası’ olsun dediler, biz de kabul edip destek verdik. Önümüzdeki yıl daha iyisini yapalım. Sonra sizden biri (AK Partili) başkan olur o kupayı o verir. Ama böyle tarlada izi olmayanın hasatta sözü olmaz.

Ben milletvekili olsam hiç katkımın olmadığı turnuvaya gelip illa kupayı ben veremem kompleksine girmem. Yakıştıramam kendimi, özel idare başkanı, il genel meclisi başkanı niye fırçalıyorsun milletvekili olarak. 30 – 40 bin lira bulamadınız diye o yaştaki adama fırça atılı mı? Yazık ya yaşar abi iyi bir adam. Sen gidip CHP’den oraya milletvekili olmuşsun. Gel benim sevdiğim Yaşar Abimi milletin yanında fırçala ayıp ya” şeklinde konuştu.

