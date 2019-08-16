Özcan, tasarruf miktarını açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son 4 aylık süre içerisinde belediyenin kaç TL tasarruf sağladığını açıkladı. Özcan milyonlarca liraya tekabül eden tasarrufu nasıl sağladıklarını kamuoyu ile paylaştı.

Özcan, tasarruf miktarını açıkladı


Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve geldiği gün itibariyle 461 bin TL borcu olan Bolu Belediyesi’nin borçlarının en aza indirmek için çalışmalara başladı. Daha önce 3 aylık dönemde 42 milyon TL borç ödediklerini açıklayan Başkan Tanju Özcan, 4 ayın sonunda ne kadar tasarruf söylediklerini açıkladı. Başkan Özcan, ulusal yayın yapan bir kanala verdiği röportajda, “Kiralık araçların çok önemli bir bölümünü göndererek işe başladık. Büyük alacakları olan müteahhitlerle bire bir görüştük. İndirim yapmalarını istedik. Bunu kabul edenlerle de öncelikli ödeme yaptık. İsrafı engelleyerek, giderleri kısarak, ihaleleri tek bir merkezde toplayarak gerçek anlamda bir tasarruf sağlanabileceğini herkese göstermiş olduk. 65 milyon liralık bir kaynak sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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