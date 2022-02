Özcan; “Vali beye yanlış bilgi vermişler”

Haber: Uğur Balaban

Belediye Başkanı Tanju Özcan, Vali Ahmet Ümit’in yaptığı açıklamaya karşılık, bilgilendirme açıklaması yaparak şunları söyledi; “Bolu Valiliği tarafından dün yapılan açıklama ile ilgili olarak bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Bolu Valimiz Sayın Ahmet Ümit’in şahsına sonsuz saygımız bulunmaktadır. Ancak Sayın Valimizin Gazi paşa İlköğretim Okulu ile ilgili açıklamaları muhtemelen yanlış bilgilendirmeden olsa gerek son derece talihsiz ve yanlış bir açıklamadır” dedi.

ÖZÇİMEN VE YILMAZ ARASINDA İMZALANDI

Şöyle ki; Gazi Paşa İlköğretim Okulu’nun bulunduğu alanın mülkiyeti tamamen Bolu Belediyesi’ne aittir. İkinci olarak ben göreve başlamadan çok önce, 12 Ocak 2011 tarihinde Bolu Valiliği ve Bolu Belediye Başkanlığı arasında bir protokol imzalanmıştır. Dönemin Bolu Valisi İbrahim Özçimen ile dönemin Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından imzalanan protokole göre; Bolu Belediye Başkanlığı Gazi Paşa İlköğretim Okulu’na Karaçayır Mahallesi mevkiinde yer tahsisi yapmış, buraya da Milli Eğitim Bakanlığı’nca yeni bir okul inşa edilmiştir. Ancak Gazi Paşa İlköğretim Okulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kendi hizmet binasına güçlendirme yapılacağı gerekçesiyle, Gazipaşa İlköğretim Okulu’nun yeni binasına el koymuş ve bu sebeple taşınma işlemi gerçekleşmemiştir. Yani Gazipaşa İlköğretim Okulu’nun imzalanan protokole göre yıllar önce yeni binasına taşınması gerekmekteydi.

BİNA 70 YAŞINDA

Yine söz konusu protokol hükümleri doğrultusunda Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Gazipaşa İlköğretim Okulu’nun bulunduğu alan 2017 yılında (ben göreve gelmeden önce) Bolu Belediye Meclisi kararıyla “Turizm ve Ticaret Alanı” olarak ilan edilmiştir. Bu karar da 5 yıl önce kesinleşmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü, okulu taşıması gerekirken, okul alanı vasfından çıkarılmış alanda eğitim öğretim faaliyetlerini yasal olmayacak şekilde devam ettirmiştir. Ayrıca söz konusu okul, Sayın Valimizin açıklamalarında bahsettiği gibi 1969 yılında değil 1950 yılında yapılmıştır. Yani 70 yıla aşkın yaşı olan eski bir binadır. İtfaiye personelimin binadan çatırtı şeklinde sesler geldiğine dair tutanağı ve yerel gazetelerdeçıkan bazı haberler üzerine birkaç ay önce Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği bir büro tarafından belediyemiz ekipleri kontrolünde bina inceletilmiştir. Bunun sonucunda 15.12.2021 tarihli rapora göre “göçme riski olduğu” açık ve net bir şekilde rapora girmiştir.

HERAN GÖÇME RİSKİ VAR

Raporda deprem sırasında göçme riski değil “HERAN GÖÇME RİSKİ” olduğu “ACİL KODU” ile yer almıştır. İş bu rapor ivedi koduyla Bolu Valiliği’ne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Bu rapor “resmi” ve “kat-i” bir rapordur. Ancak bu rapora rağmen Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyarsız ve sorumsuz bir şekilde “acil göçme riski” olan binada eğitim öğretime devam etmiş, kurumumuz ise çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin can güvenliğini göz önünde tutarak, göçme riski olan binayı 14.01.2022tarihinde mühürlemişlerdir. Bu rapor üzerine Sayın Valimizin başka bir kurumdan rapor istemesi anlaşılır değildir. Ayrıca ortada bir protokol varken ve imar planında okul alanı olmaktan çıkartılmış alana okul yapılması ve mevcut binanın güçlendirmesi hukuken mümkün değildir. ( Kaldı ki teknik olarak imkansızdır.)

BOLU BELEDİYESİNE AİTTİR

T.C. Bolu Belediye Başkanlığı, T.C. Bolu Valiliği’ne bağlı bir kurum değildir. Bu sebeple Bolu Valimizin “Bu alanın Özel İdareye verilmesi gerektiği” açıklamaları bizi bağlamamaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ecrimisil talep etme hakkımızı da saklı tutmaktayız.

Sonuç olarak ifade etmek gerekir ki, her an göçme riski olan okul binası ile ilgili direniş göstermek sadece öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin can güvenliğini riske atmaktan başka bir anlam ifade etmemektedir. Söz konusu parsel Bolu Belediyesi’ne ait olup az önce de ifade ettiğim gibi, 12.01.2011 protokol tarih ve 2017 yılında alınan meclis kararı ile okul alanı olmaktan çıkarıldığından bu alana yeni bir okul binası yapılması ya da mevcut binaya güçlendirme yapılması asla söz konusu olamaz. Vatandaşlarımızın can ve mal kaybı düşünülerek mühürlediğimiz binanın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gereğinin yapılmadığı takdirde Belediyemizce yıkılma talep edilecektir. Bu konuda Valimizin doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Ayrıca, Sayın Valimize yanlış bilgileri ileten yetkiliyi Bolu Belediye Başkanlığı olarak kınıyoruz. Anayasa ve yasalara dayanarak aldığımız kararları uygulamaktan imtina etmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.