Özcan, “Vay benim güzel ülkemin hali”

Haber: Uğur Balaban

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de AK Partili ve HDP’li iki vekilin birbiriyle tartışmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. AK Parti ve HDP grupları arasındaki tartışmayı yorumlayan Özcan, şu ifadeleri kullandı: "Meclis'te biri AK Partili biri HDP’li iki vekil tartışıyor. Biri sen PKK’lısın diyor, diğeri sen de FETÖ’cü. Kötü olan şu; ikisi de doğru söylüyor. Vay benim güzel ülkemin hali."

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021, 16:55