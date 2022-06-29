Özcan ve Kılıç arasında bağış gerginliği devam ediyor

Haber: S. Özge Yücel

Geçtiğimiz günlerde Bolu Valiliği tarafından alınan kararla, Bolu Belediyesi’nin Tanju Özcan başkanlığında 3 yıldır topladığı kurban bağışı ilanları billboardlardan toplatılmıştı. Konuyla ilgili yeniden açıklama yapan Özcan, “Allah bana ömür verirse ben seçilmiş belediye başkanı olarak gene burada olacağım ama önümüzdeki Kurban Bayramı’nda sayın vali, Bolu Valisi olarak devam eder mi etmez mi onu ben bilemiyorum” diyerek Bolu Valisi Erkan Kılıç’ı hedef aldı.

BAĞIŞ TOPLAMANIN DİNEN BİR YANLIŞI YOK

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Vali Erkan Kılıç’a yazdığı mektup üzerine, Vali Kılıç’ın durumu Müftüye danışmasına sitem eden Özcan, “Müftüye neyi soruyorlar? Aşevine kurban bağışı toplamak caiz mi diye? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Allah razı olsun Müftümüzden. Müftümüz son derece caiz demiş. Evet, ihtiyaç sahiplerine gidiyor. O yüzden oraya bağış toplamanın dinen herhangi bir yanlışı yok” ifadelerini kullandı.

MÜFTÜ HUKUKÇU MU?

Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’ndan durumla ilgili olumsuz bir yorum almadıkları halde, belediyeye bu konuyla ilgili olumlu bir yazı göndermediklerini belirten Özcan, “Sayın Valim, Müftü hukukçu mu? Ulemaya mı soruyorsun? Müftüden de olumlu cevap geldiği halde gene bize olumlu bir yazı vermediler. Şimdi izinli veya izinsiz o kadar çok dernek, vakıf, cemaat yardım topluyor ki görüyorsunuz afişleri. Sen onları bir tarafa bırakmışsın, Bolu Belediyesi'nin bağış hesabını yayınlamasını yasaklamışsın. Defalarca anlattım. Gelin inceleyin bakalım. Bizim topladığımız kurbanlar nereye gidiyor? Tek tek hesabını vermeye hazırız dedik” diye belirtti.

KURBAN BAĞIŞLARINIZI GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRIYORUZ

Yaşananların ardından, yapılanlara rağmen kurban bağışı toplamaya devam edeceğini belirten Özcan, “Bolu Belediyesi olarak kurban bağışlarınızı gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sizler de bağışlarınızı nereye hizmet ettiği belli olmayan cemaat ve tarikatlara değil, belediyemize yapın, ihtiyaç sahiplerini sevindirin. Bilgi almak ve bağış yapmak için 444 26 58 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz” çağrısını yaptı.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022, 00:17