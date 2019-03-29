Özcan ve Metin Siyaset Arenasında

Haber: Kasım Şahin

Bolu Gazetesi İmtiyaz Sahibi Caner Güngör’ün moderatörlüğünde Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Özgür Bolu Haber Portalı Editörü Bülent Velioğlu’nun katıldığı Siyaset Arenası Programı’nın yerel seçime 2 gün kala konuğu Millet İttifakı'nın CHP'li Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Adayı Fatih Metin.

AYRI AYRI KATILACAKLAR

Bu akşam (29 Mart Cuma) saat 21:30’da Köroğlu TV ekranlarından canlı yayınlanacak programın ilk konuğu Fatih Metin olacak. Fatih Metin Saat 21.30'dan 22.30'a kadar canlı yayında soruları yanıtlayacak ve Bolu halkına seslenecek. Fatih Metin'in hemen ardından saat 22.30'da Tanju Özcan yayına katlacak. Tanju Özcan'da 22.30'dan 23.30'a kadar soruları yanıtlayacak ve Bolu halkına seslenecek.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DA YAYINLANACAK

Program ayrıca, Köroğlu Gazetesi, Olay Gündem, Bolu Olay, Özgür Bolu, Bolu Gazetesi, Bolu Takip Gazetesi, Bolu Ekspres, Boludabolu ve Bolununhaberi internet sitelerinin Facebook hesaplarından da canlı olarak izleyenlerle buluşacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 15:23