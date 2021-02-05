Özcan ve Türker’e çağrı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye genelinde birçok belediyenin hem çiftçiyi desteklemek hem de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için elde kalan depolarda çürüyen patatesleri alarak vatandaşa dağıttığını belirten üreticiler, bu uygulamanın ensonEsenyurt Belediyesi tarafından yapıldığını belirtiler. Konu hakkında bilgi veren Mudurnulu Patates Üreticisi Hayrettin Tanrıverdi, “Niğdeli çiftçinin elinde kalan patatesler, Esenyurt Belediyesi tarafından alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Zor durumda kalan çiftçilerin elindeki 300 ton patates satın alan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Hem çiftçinin mağduriyetini hem de fakir fukaranın ihtiyacını giderdi. Niğdeli zor durumdaki çiftçiler gibi Bolulu patates üreticisi de patatesini satamadı. Böyle bir yaklaşımı Mudurnu ve Bolu Belediyelerimizden bekliyoruz. Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu konuyu bir düşünmeli” şeklinde konuştu.