Özcan, vefat sayısını açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilimiz Bolu’da koronavirüse bağlı gerçekleşen vefat sayısını açıkladı.

Özcan, vefat sayısını açıkladı

Haber: C. Kutay Aykan

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkı sıkıya uygulanmaya çalışılırken ilimiz Bolu’da da zaman zaman meydana gelen ölümler salgının tehlikesini gözler önüne seriyor. Belediye tarafından gerçekleştirilen ‘Şeffaf Masa’ programında gazetecilerin sorularını cevaplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, koronavirüse bağlı gerçekleşen vefat sayısına da değindi. Bolu’da koronavirüsten ölenlerin sayısına ilişkin soruya Başkan Özcan, “Bolu’da ve ilçelerinde yaklaşık 550-600 kişi koronavirüsten ölüp defnedildi” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 10:34
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