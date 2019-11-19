Özcan; “Verdiğim sözler çarpıtılıyor”

Özel Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gazetemize yaptığı özel açıklamada bazı sözlerinin çarpıtıldığını belirterek “Seçim öncesinde söylediğim şuydu. Bazıları bazı sözleri çarpıtıyor. Su fiyatları ile ilgili ne dedim. 5 yılın sonunda Bolu Türkiye’nin en ucuz suyunu kullanacak dedim. Ama ben gelir gelmez suya indirim yapacağım demedim. Soranlara da bunu söyledim. 5 yılın sonunda bakacaksınız tabloya. Benim sözüm 5’inci yılsonu itibarıyla geçerli. Eğer ki bu 5 yılın sonunda su en ucuz olmazsa bir daha bir yere aday olmayacağım dedim” dedi.

“BELEDİYE ÖNCE ÜRETECEK SONRA PERSONEL İSTİHDAM EDECEK”

İşe alımlar konusunda da yaptığı açıklamasında Özcan, üreten bir belediye olduktan sonra personel istihdam edebileceklerini belirterek “İşe alımlar konusunda da şunu söyledim. Üreten bir belediye hayal ediyorum dedim. Belediye üretecek, ürettiğini satacak, gelir elde edecek ve daha çok insan istihdam etmeye başlayacak. Ama mevcut şartlarda mevcut gelirlerle sen daha çok personel istihdam edemezsin. O yüzden ben Ocak ayı şu ay bu ay diye bir söz vermedim. Şunu vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Belediye kanunu çok açık. Belediyede ki personel gideri bütçenin %30’unu aşamaz. Nisan ayı içerisinde aşmıştı. 97 kişiyi çıkartmamızda iki tane sebep vardı. O tarih itibariyle bu sebeplerden birini kamuoyuyla paylaşmadım. Birincisi şirket vergi ve sigorta borçları yüzünden ihalelere giremiyordu ve sıfır geliri vardı. Bu maaşları ödeme güçlüğü vardı. Bir şekilde biz şirketin eski borçlarını ödeyerek ilk ayki maaşlarını kapattık. Kamuoyuna söyleyemediğim sebep ise belediyenin personel giderleri belediye bütçesinin %30’unu aşmıştı ve çok muhtemelen eski belediye başkanına daha yüklü miktarda bana da daha az miktarda zimmet çıkacak. Kanuna göre yüzde 30’u aşan kısım belediye başkanına zimmet olarak çıkıyor. Dolayısıyla bütçeyi büyütmeden belediyenin daha çok üreterek daha çok mal ve hizmet satımı gerçekleştirmeden personel sayısını afaki bir şekilde arttırmak istemiyorum. Gönlümden geçen ise şu. Bugün bin civarında Bolu Belediyesi’nin personeli ben bunu 2 bine çıkarmak istiyorum. Ama çıkartırken belediye önce mal ve hizmet üretecek, sonra da bu elde ettiği parayla daha çok personel çalıştırıp daha kaliteli hizmet verecek” şeklinde konuştu.

“OCAK’A KADAR ALIM YAPMAYACAĞIM DEDİM”

Ocak ayında alım yapılacağı ile ilgili kamuoyunda çıkan söylemlerle ilgili de konuşan Özcan “Ocak’a kadar zaten hiç alım yapmayacağım dedim. Çünkü hangi birimde hangi personel verimli hangi birimde neye ihtiyaç var bunları çıkartmakla meşgulüm. Bilimsel bir çalışma yapıyoruz. Şimdi benim marangoz ihtiyacım varken ben gidip halkla ilişkilere alım yapmayacağım. Benim mimara ihtiyacım varken inşaat mühendisi almayacağım. Yani kişiye uygun iş değil, işe uygun kişi bulacağız. Üretimi ve belediyenin gelirlerini arttırmak için çok enteresan işler peşindeyiz. Hayal ettiklerimizin yarısını gerçekleştirirsek Bolu Belediyesi birkaç ay sonra ekonomik olarak çok farklı bir noktaya gelecek. Belki ilk kez bütçe gelir fazlası verecek. Şuanda gelir gider dengemize baktığımız zaman artı 45 milyonumuz var dedik ama 345 milyon lira gelir hedeflemişiz, bu sene 240 milyon civarında kalacak bu gelir. Bizim kastettiğimiz bu sene diyelim 345 milyona mı bağladık gelir bütçemizi, önümüzdeki yıl gelir bütçemizin üstünde gelir elde etme durumumuz var” ifadelerini kullandı.

“TEDARİK ZİNCİRİNİN PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ”

Tabiatın Kalbi Bolu’nun diğer belediyelere ve şirketlere mal ve hizmet satan bir şirket haline gelmesi için çalıştıklarını belirten Özcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Biz tedarik zincirinin bir parçası olmak istiyoruz. Tabiatın Kalbi Bolu teknolojik mal satan bir firma haline gelecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de ilk siparişimizi aldık. Yani Bolu’daki esnafın ekmeğinden pay kopartmaya çalışmayan ama Bolu dışında başka belediyelere hatta başka şirketlere mal ve hizmet satan ve buradan gelir elde eden bir belediye hayal ediyoruz.”