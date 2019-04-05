Özcan; “Yıllardır bu anı bekliyordum”

Haber: Kasım ŞAHİN

31 Mart Yerel Seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı olarak Bolu Belediye Başkanı seçilen CHP’li Tanju Özcan, belediye binasında gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Bolu Belediye Başkanlığı görevini devraldı. Tanju Özcan’ı, 15 yıldır belediye başkanı olarak görev yapan AK Partili Alaaddin Yılmaz makamda karşıladı. Görevi yeni Başkan Özcan’a devreden Alaaddin Yılmaz, “Tanju Bey bir seçim kazandı dersek işi hafife almış oluruz. Bolu’da hem belediye ve diğer belediyeler ile il genel meclisine bakıldığında beklenenin dışında bir başarı kazanmıştır Tanju Bey ve ekibi. Onları kutlamak lazım.Özcan’ın milletvekilli olmasında benim payım büyüktür” dedi.

Tanju Özcan ise, büyük bir sorumluluk aldığının farkında olduğunu belirterek, “Milletvekilliği görevi tabii ki farklı bir görevdi. Yeni sistemde de daha rahat bir görevdi. Ama biz zor olanı tercih ettik. Bolu’muza doğrudan hizmet etmeyi tercih ettik. Sağolsun vatandaşımız da çok yüksek bir oy oranıyla bu görevi tebliğ etti. Omuzumuzdaki sorumluluğu artırdı. Seçim döneminde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız.” diye konuştu. Bu sırada Özcan, Yılmaz’a bir buket veda çiçeği vererek, “Yıllardır bu anı bekliyorum” demesi gülüşmelere neden oldu. Özcan, ayrıca; “Yıllardır milletvekilliği döneminde hep nikah şahitliği yaptım. Hiç nikah kıymamıştım. Bundan böyle artık ben nikah kıyacağım, Alaaddin Başkan’da nikah şahitliği yapacaktır” diye konuştu.

KURAN’I KERİM’E EL BASIP YEMİN ETTİ

Başkan Özcan, devir teslim töreninin ardından, seçim sürecinde görevine yemin ederek başlayacağına dair verdiği sözü yerine getirmek için binlerce vatandaşın beklediği Demokrasi Meydanı’na geçti. Burada saygı duruşunun ardından, Bolu Belediyesi bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Özcan, meydanda kurulan sahnede Kuran-ı Kerim ve bayrağı 3’er kez öptükten sonra elini Kuran-ı Kerim’e basarak, “Bolu Belediye Başkanı olarak, Bolu’muzu tarafsız bir şekilde, kimseyi ayırmadan ve kimseyi kayırmadan gece gündüz çalışarak, istişareyi öne çıkararak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyup, kollayarak, harama el uzatmadan, hukukun üstünlüğüne ve Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak, kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden ayrılmayarak yöneteceğime Allah’ım ve namusum üzerine yemin ediyorum.” sözlerini söyleyip yemin etti.

EŞİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE KURBAN KESİLMEDİ

Özcan, burada toplanan kalabalığa teşekkür etti. Bu sırada belediye personelleri tarafından alana kurbanlık bir koç getirildi. Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan’ın isteği üzerine kurban kesilmedi. Kurbanlık koç belediye görevlisi tarafından Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü.

ZABITANIN ÖNLEM ALMASINI İSTEMEDİ

Tanju Özcan, daha sonra kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı’na yürüdü. Bu sırada zabıta ekipleri Tanju Özcan ile beraberindeki eşi Meral Özcan ve Can Özcan’ın etrafına güvenlik gerekçesiyle etten duvar ördü. Meral Özcan ve Tanju Özcan’ın isteği üzerine zabıtanın aldığı önlemler de kaldırıldı. Kalabalık eşliğinde Atatürk Anıtı’na gitti.

DAVARCIOĞLU GÖREVİNİ BIRAKTI

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde yıllarca Belediye Başkan Yardımcılığını yapan Emine Davarcıoğlu, geçtiğimiz ay emeklilik dilekçesini vermişti. Davarcıoğlu, bir hafta öncede görevinden ayrıldı. Diğer Başkan yardımcısı İhsan Ağcan’ın da izine çıktığı, Başkan Yılmaz’ın da seçimden önce makamında bulunan özel eşyalarını aldığı ve bir haftadır da belediye hiç gelmediği öğrenildi.

İLK KEZ MAKAM ARABASINA BİNDİ

Tanju Özcan, devir teslim töreni, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim’i öptükten sonra halkla birlikte yürüyüş yaparak, Atatürk Anıtına giden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu törenler sonrası ilk defa eşiyle birlikte makam arabasına binerek halkı selamladı.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 16:46