Özcan, yine esti gürledi

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, hafta sonu düzenlenen bir kahvaltı programında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı adeta topa tutmuştu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da düzenlediği basın toplantısı ile Milletvekilleri Aydın ve Küpçü’ye sert cevaplar verdi. Başkan Tanju Özcan yaptığı açıklamada, “Herhalde AK Partide ben olmasam konuşacak bir konu bulamayacaklar. Basın toplantılarını izledim. Sayın il başkanı kısa nezaketli bir açılış konuşması yaptı. İkide bir yol kazasından bahsediyorlar. Yol kazası değil arkadaşlar, seçim kaybettiniz. Benim kazanacağım zaten çok önceden belliydi. Çünkü insanlar bu tür şeylerde geçmişteki hatalar ve doğrularıyla seçilirler. Son günlerde yapacağınız seçim çalışmalarıyla bu işler olmaz. Parti teşkilatlarının çok çalışmasıyla, seçime 2 ay kala kapı kapı dolaşmasıyla bu işler olmaz. Biz bilinmeyen bir kişi değildik. Vatandaşlarımız bizi 4 kez milletvekili seçti; akabinde 4 yıllık hizmetlerimizle Ankara’da taktir ettiler ki demek ki burada bizi belediye başkanı olarak seçtiler. Bizim aldığımız oyların hemen hemen yarısı AK Parti ile Milliyetçe Harekete Partisine oy veren vatandaşlarımız. Onların da güvenini kazanarak ben burada belediye başkanı seçildim. Yani ortada yol kazası falan yok. Açık bir başarısızlık var. Yani bunları içlerine sindirsinler istiyorum” dedi.

“İKİSİN DE İSMİ BİLİNMİYOR”

Başkan Özcan açıklamasının devamında, “Kadın milletvekili olarak bahsettiğim kişi demiş ki ‘delikanlı olsun ismimi söylesin.’ Ben delikanlılığımı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna yazdırmışım. İsmini söylemedim çünkü ismi bilinmiyor. En son yaptığım ankette şunu gördüm maalesef milletvekillerimizin ikisinin de ismini bilmeyen vatandaş yüzde 52.5 oranında. İkisin de ismi bilinmiyor. Biz milletvekiliydik, Ali Ercoşkun da milletvekiliydi. Bizim zamanımızda yapılan anketlerde milletvekillerinin tanınırlık düzeyi yüzde 80 ve üzeri çıkıyordu. Ama hele bir tanesi 10 yıldır milletvekilliği yapıyor, bir tanesi yaklaşık 3 yıldır milletvekilliği yapıyor. Tanınırlık oranlarında daha yüzde 50’ye bile ulaşmamış olması beni bir Bolulu vatandaş olarak gerçekten üzüyor. Bizim milletvekilliği yaptığımız dönemde tanınırlık oranı yüzde 90’dı şimdi yüzde 50’yi bulmuyor” diye konuştu.

“BAKAN YARDIMCISI UTANCINDAN TELEFONLARIMA ÇIKAMIYOR”

Hisar Tepesindeki projenin engellemesine dair ise Başkan Özcan, “Hisar tepesindeki projemizi engelleyen AK Partinin kadın milletvekili Arzu Aydın hanımefendidir. Kimse benim delikanlılığımı sorgulamasın. Efendim neymiş ‘bazı teknik sorunlar varmış.’ Efendim neymiş zaten Alaaddin bey zamanında hazırlanmış bir projeymiş. Ya insan bu kadar bilgisiz olmaz. Birincisi bu proje benim zamanımda hazırlandı. İkincisi bu proje önce Anıtlar Kurulundan geçti, arkasından Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından onaylandı. 1 senedir buraya bu çalışmayı yapabilmek için bakan yardımcısının onayını bekliyoruz. Sayın bakan yardımcısı yılbaşından hemen önce beni aradı. ‘Sayın başkan hakkını helal et, özür diliyorum. Haklıydınız. Projeniz doğruydu. Uygulama izni konusunda bazı eksikler vardı’ dedi. Biz de bu eksikleri tamamladık. Hatta dönemin AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’la bu konuda lehimize bir girişimde bulunduk. Ben de kendisine açtım telefonu, teşekkür ettim. Aradan geçen 3 buçuk ay boyunca bakan yardımcısı utancından benim telefonlarıma çıkamıyor. Çünkü verecek cevabı yok. Çünkü birileri bunu engelliyor. Arkadaşlar burası AK Partinin karşısında bir yer, Bolu’nun girişi. Buranın yeşillendirilmesinde, aydınlatılmasında kime ne zararı olabilir bunu çok merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

“OTURMUŞLAR SABAH AKŞAM BENİ ÇEKİŞTİRİYORLAR”

“Konuşacak hiçbir konuları kalmamış maalesef sayın milletvekillerimizin her şeyi beni kötüleme üzerine kurmuşlar” diyen Özcan açıklamasında şunları söyledi: “Kongrede bir eski bakan Jülide hanım. Diyor ki ‘İnşallah başarısız olurlar.’ Bu Bolu’ya bedduadır. Bir hakarettir. Bolu halkına havale ediyorum. Ben başarısız olursam, Bolu kaybeder. Dolayısıyla bunu kendime değil, Bolu halkına yapılmış bir hakaret olarak algılıyorum. Oturmuş 2 tane silik milletvekili; ne parlamentoda tanıyan var bunları ne Türkiye’de tanıyan var; ne Bolu’yla ilgili akılda kalan konuşmaları var bunların, Bolu için verilmiş bir kanun teklifleri yok. Oturmuşlar sabah akşam beni çekiştiriyorlar.”

“BOLU’NUN GELECEĞİ İÇİN RANDEVU İSTİYORUM”

Fehmi Küpçü’nün hızlı tren konusundaki açıklamalarına da değinen Özcan, “O beyefendi milletvekiline söylüyorum şimdi. Gerede’de oturmakla bu işler yürümüyor. Farkında bile değil, Gerede’de oturmuş Gerede muhtarı gibi, tren Gerede’den geçecek. Nereden biliyorsun kardeşim, biz ne için çırpınıyoruz, ben Sayın Cumhurbaşkanını çok sevdiğim için mi randevu almaya çalışıyorum, çok özlediğim için mi? Hayır, Bolu’nun geleceği için. Bakın burada bir avam proje yapıldı. Bu avam projede Ankara-İstanbul hızlı treni Beypazarı-Nallıhan-Mudurnu oradan Sakarya’ya bağlanıyor. Nallıhan, Mudurnu ve Beypazarı’nda istasyon dahi yok doğrudan Sakarya’ya bağlanıyor. Günlük yolcu kapasitesi maksimum 45 bin kişi, maliyeti 6 milyar dolar. Biz de bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanına uzmanlarıyla birlikte gidip anlatacağız. Eğer Düzce, Bolu ve Gerede istikametini izlerse minimum yolcu kapasitesi 200 bin, günlük maksimum çok daha yüksek. Şu anda avam projesi olarak kabul edilen projenin maliyeti 6 milyar dolar. Bunun maliyeti 5 milyar dolar. İstiyoruz ki hem devletimiz kazansın hem Bolumuz kazansın hem Düzce’miz kazansın hem Gerede’miz kazansın. Sen daha avam projenin yapıldığından haberdar değilsin. İşte o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızdan ısrarla randevu istemeye devam edeceğim. Çünkü maalesef birileri Sayın Cumhurbaşkanımıza baştan yanlış bilgiler vermiş. Eğer bizi 15 dakika dinleme lütfunda bulunurlarsa -ki bunu çok arzu ederim- bu yanlış karardan vazgeçeceklerdir zaten. Ben uğraşıyorum, Sayın Cumhurbaşkanından randevu almak için, bunların hoşuna gidiyor. ‘Sayın Cumhurbaşkanı seni takmıyor’ gibi söylüyorlar. Hadi bana randevu vermiyor Sayın Cumhurbaşkanı; sen milletvekili olarak ne yaptın kardeşim hızlı trenin Bolu’dan geçmesi için? Düzce’den, memleketin olan Gerede’den geçmesi için ne yaptın? Hızlı tren Bolu’dan ve Gerede’den geçerse Gerede nasıl kalkınıyor, Bolu nasıl kalkınıyor gör” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 17:06