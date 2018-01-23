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23 Ocak 2018 Salı
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    • Özcan yine safını belirledi

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili Muharrem İnce Genel Başkan adaylığını açıkladı. TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek adaylığını açıklayan İnce’nin yanında Tanju Özcan’da yer aldı.

    23 Ocak 2018 Salı 09:08
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    Özcan yine safını belirledi
    HABER:Semih Baykal
    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Kurultay delegeleri sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegeleri değil, Cumhuriyetin delegeleridir. Bu kurultay Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve diğer adayların yarışması değildir. Bu kurultay geleceğimizi yeniden kazanma kurultayıdır. Bu kurultayın sonuçları Türkiye'nin demokrasisiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, gelişmesiyle, tarımıyla, kalkınmasıyla, sanayisiyle yakından ve doğrudan ilgilidir" dedi.
    CHP'li İnce, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, CHP Başkanlığı adaylığını açıkladı. İnce, Afrin'de Türkiye'nin geleceğini korumak için mücadele eden Mehmetçiklere başarılar dileyerek, "Türkiye Cumhuriyeti kendisine içeriden ve dışarıdan yapılacak her türlü terör saldırısına karşı mücadele etmek zorundadır. Afrin'de yapılan da, Fırat Kalkanı'nda yapılan budur. Ordumuz kendi güvenliğimiz sağlamak için meşru bir mücadele içindedir. Suriye topraklarından Türkiye topraklarına havan saldırıları yapılıyorsa, terörist sızmalar oluyorsa, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı vardır ve bu hak uluslararası hukuka uygundur" ifadelerini kullandı.
    Türkiye'de demokrasiden, hukuk devletinden söz etmenin mümkün olmadığını öne süren İnce, "143 yıllık demokrasi birikimimiz ve kazanımlarımızı sıfırlamak üzereyiz, birlikte yaşama irademizi kaybetmek üzereyiz. Türkiye AnayasaAnayasa Mahkemesi tarafından rafa kaldırılan bir ülkedir. Hukuk sistemi emir-komuta altındadır. Kanun Hükmünde kararnamelerle kurumlar işlemez hale getirilmiştir. Ekonomimiz her türlü dış operasyona açıktır. Ne yazık ki sanayisinden tarımına dışa bağımlı bir ülke olduk. Enflasyon yeniden çift haneli rakamlara ulaştı. Zamların adı değişti, zamların adı 'güncelleme' oldu. Hesaplama yöntemlerinde keyfilikte birinci sıradayız. Türkiye içeriden ve dışarıdan büyük tehditlerle karşı karşıya ve Türkiye kuşatılmış durumda" şeklinde konuştu.
    2019 seçimleri sonuçlarının Türkiye'nin seçimleri haline geldiğinin altını çizen İnce, "Türkiye 2019 seçimlerinde yanlış bir yola girdiğinde başımıza gelecekleri görmek için müneccim olmaya gerek yoktur. Türkiye'nin Cumhuriyetçileri, kendilerini nasıl tanımlarsa tanımlasınlar, solcu yada sağcı, Kürt veya Türk, Alevi veya Sünni nasıl tanımlarsa tanımlasınlar orta kaderi paylaşacaklardır. Atatürk ve Cumhuriyet sorunu olmayanlar, ülkesine, milletine sevdayla bağlı olanlar, hiç birimizin bu süreçte hata yapma hakkı yoktur, hiç birimizin olayları kişiselleştirme hakkı olamaz. Atacağımız her adım bu büyük tehlikeyi kaldırmaya yönelik olmalıdır. Uçurumun başındaki Türkiye'yi çekip almak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne önemli görevler düşmektedir" diye konuştu.
    36 Olağan Kurultay'da oy kullanacak delegelerin sadece Genel Başkan, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini seçmeyeceklerini söyleyen İnce şunları kaydetti:
    "Onların bugün Cumhuriyet Halk partisi kurultay delegelerinin görevi bu seçimlerle sınırlı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegelerinin omuzlarında çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğinin sorumluluğu vardır. Kurultay delegeleri sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegeleri değil, Cumhuriyetin delegeleridir. Bu kurultay Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve diğer adayların yarışması değildir. Bu kurultay geleceğimizi yeniden kazanma kurultayıdır. Bu kurultayın sonuçları Türkiye'nin demokrasisiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, gelişmesiyle, tarımıyla, kalkınmasıyla, sanayisiyle yakından ve doğrudan ilgilidir. Bu kurultay sadece Türkiye'yi değil, komşularını, Ortadoğu'yu, üyesi olmak istediğimiz Avrupa Birliği'ni de ilgilendirmektedir."
    İnce, özleminin öz güveni yüksek bir Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
    "Halkına güvenen bir Cumhuriyet Halk Partisi, halkının güvendiği bir Cumhuriyet Halk Partisi'dir amacım. Hesap vermesi gerekenler karşısında savunma yapmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi değildir. Doğruları söylemek için doğru zamana ve cesur yüreklere ihtiyaç vardır. Umutları canlandırmaya, yeşertmeye, tazelemeye, kardeşlik köprüleri kurmaya, atılımlar yapmaya ihtiyacımız vardır. 36. Olağan Kurultayımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adayım. 'Adayım' diyorum çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkanlığı'na aday olunmaz, aday gösterilir. Benimde elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim, 'aday gösterildim' diyorum, imza toplamaya da devam ediyorum."
    İnce'nin basın toplantısına kalabalık gazeteci topluluğu yanında TBMM İdare Amiri ve Çanakkale milletvekili Bülent Öz, Bolu milletvekili Tanju, Özcan, İstanbul milletvekili Yakup Akkaya, Giresun milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve Balıkesir milletvekili Namık Havutça da takip etti.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, (CHP), Yalova

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