Özcan, “Yüzde yüz haklıyız”



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyesince kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar ve müzisyenlere destek olmak amacıyla mobil konser etkinliği başlatıldı. Konserler kapsamında ilk iki gün yerel sanatçılar otobüs üzerinde mahalleleri gezerek canlı konser verildi. Geçtiğimiz günlerde ise Bolu Belediyesi önünden müzik eşliğinde hareket eden otobüsün önü izinsiz olduğu gerekçesiyle kesilerek etkinlik sonlandırıldı.

Şeffaf Masa programında gazetecilerin sorularını cevaplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mobil konser etkinliği ile ilgili konuya, “Her konuda sayın validen izin mi alacağım” diyerek cevap verdi.

“BURADA BİZ YÜZDE YÜZ HAKLIYIZ”

Başkan Tanju Özcan açıklamasında, “Sayın valimiz de, ben de hukukçuyuz o yüzden birçok konuda gayet güzel anlaşabiliyoruz. Sayın valimiz şöyle bir açıklama yapmış ‘devlet yazı ile konuşur.’ Yazılı başvuru yok. Yazılı başvuru yapılması gereken konular var. Mesela biz cami için yardım toplayacağız yazılı başvuru yapmamız gerekiyordu, aydınlatma komisyonunu davet etmek için yazılı başvuru yapmamız geriyor. Ama kanunen yasaklanmamış, genelgeyle yasaklanmamış, il hıfzıssıhha kurulu kararı ile yasaklanmamış bir konuda ben niye soru soracağım. Bana bir karar gelir, tereddüt olur o kararda acaba mı dersin. Birkaç gün bu etkinlik devam etmiş, birkaç gün sonra polis yazılı bir emir olmadığı halde durdurmuş. Şimdi burada biz yüzde yüz haklıyız. Vatandaş bundan yüzde 90 oranında memnundu. Vatandaşı mutlu etmek benim kanuni görevlerimden bir tanesi” dedi.

“BEN HER KONUDA SAYIN VALİDEN İZİN Mİ ALACAĞIM!”

Etkinliğin izinsiz olduğu konusunda ise Başkan Özcan, “Niye izin alayım. Her konuda sayın validen izin mi alacağım. Pandemiye aykırı bir hareket yapmıyorum ki. Pazar yerlerini açamazsın diyor, açıyor muyum? Açmıyorum. Otobüslerde şu kadar yolcudan fazlasını taşıyamazsın diyor yazılı kuraldır. Bunlarla ilgili tereddüt halindeki bir şeyi sorarım. Burada tereddüt edilecek bir husus yok ki halk mutlu. Sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Her şey tamam yazılı bir emir var mı? bu konuda diye soruyoruz polise ‘hayır yok’ diyorlar. Normal şartlarda ben ısrar ederim ama ben polislere o kadar çok güveniyorum ve saygı duyuyorum. Polis arkadaşlarımızda eminim içine sinmeye sinmeye bu hukuka aykırı emri uygulamak zorunda kaldılar. Polis arkadaşlarımızla belediye personelini karşı karşıya getirmek istemediğim için ısrar etmedim. Yoksa bizim yaptığımız şeyde hatalı bir şey, yanlış bir şey yoktu” ifadelerine yer verdi.

“BİZ DİNDAR İNSANLARIMIZA SAYGILIYIZ”

Özcan mobil konser etkinliğine, vatandaşların bir çoğundan ‘teravih namazlarına denk geliyor, hastamız var’ gibi gelen tepkilere de şu şekilde cevap verdi: “Biz onlara azami hassasiyeti gösteriyoruz. Hiçbir caminin yanından geçerken veya ezan okunurken belediyenin otobüsünde herhangi bir müzik yayını olmadı. Maksimum hassasiyeti gösteriyoruz o yüzden kimse bu konuda şey yapmasın. Biz dine son derece saygılıyız. Dindar insanlarımıza saygılıyız. "