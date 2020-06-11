Özcan’a, Alaaddin Yılmaz tepkisi

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Bolu Belediyesi İl Genel Meclisi toplantısında, ahde vefa göstermek için 3 dönem AK Partiden Bolu Belediye Başkanlığını yapan Alaaddin Yılmaz’ın isminin bir caddeye verilmesi için teklifte bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı hem kendi partilileri hem de birçok vatandaş sosyal medya üzerinden tepki göstermeye devam ediyor.

Bu olayı ilk olarak 24 Haziran 2018 yılında gerçekleşen milletvekili seçimlerinde Bolu’dan CHP adına ikinci sırada yer alan Özer Özcan tepki gösterdi. Özcan, sosyal medya hesabından; “Kolay olmadı kazanmak. Hak etmeyene itibar boş iştir. Esas olan, doğrultu tutarlılığı ve ortak akıl ile iş üretmektir” paylaşımında bulunarak tepkisini gösterdi.

Başkan Tanju Özcan’ın bu teklifine, tepkiler bununla da kalmadı. Burhan Sucu isimli bir vatandaş da sosyal paylaşım sitesinden iki ayrı açıklamada bulunarak; “Alaaddinin sihirli lambasından çıkan cin olmaya gerek yok. Kırk Haramilere haddini bildiren Ali Baba olmak gerek. Rahat olun ‘O’ ismi veremez. İlk olarak senden sonra gelenlerin senin ismini koyabileceği hizmetler yapmak gerek. İsim koyma sevdasından vazgeçin” dedi.

Yorumlar ve tepkiler bunlarla da sınırlı olmadı Yüksel Ulaş isimli vatanda, “Alaaddin Yılmaz CHP düşmanı ve 117 kişinin ekmeğini elinden aldı ve 182 kişiyi de sürgün etti CHP’li diye. O işçi katilidir” açıklamasını yaptı.

En sert eleştiri de Deniz Refik Çarli rumuzlu vatandaştan geldi ve şu paylaşımda bulundu; “15 sene Bolu da padişahlık süren Ata’mızın büstünü karanlıkta bırakan kendinden olmayan herkese zülüm etmeyi kendine görev edinmiş bu adamın adını hiç bir sokak da caddede istemiyoruz. Tanju başkan o kadar değer veriyorsan oturduğun aparmanın adını değiştir bu adamın adını ver. Halka yaptığı zulümlerin, yap-bozlar ile boşa harcadığı, çarçur ettiği paraların, yandaşlarına kazandırdığı milyon dolarların hesabı Alaaddin Yılmaz’dan sorumludur. Alaaddin Yılmaz adının bir sokağa veya bir caddeye verilmesini istemiyoruz”

Röportaj yaptığımız bazı vatandaşların az bir kısmı eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın isminin caddeye verilmesinden yana olurken, çoğunluk Başkan Özcan’ın teklifinin yanlış olduğunu vurgularken, bir vatandaş ise; “Öbür dünyaya da gitsem elim Alaaddin Yılmaz’ın yakasında olacak. Çok yedi. Onun isminin caddeye verilmesi yanlış olur” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 23:00