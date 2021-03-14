Özcan’a demediklerini bırakmadılar

Haber: N. HalidAltundal

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Hisar Tepesi projesi dolayısıyla kendisine hedef almasına sert cevaplar verdi. Milletvekili Arzu Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hisar Tepesi konusunda, muhalefet vekilliyken Tanju Özcan'a soru soruldu mu? Kepçenin üstüne çıktığı zaman soruldu mu? 'Kepçenin üstüne çıkıyorsun' diye. Bu onun muhalefet anlayışıdır. Onun sisteme bakış açısıdır. Hisar Tepesi konusunda icap ederse Bakan Yardımcısını ararım. Bir iki mevzuatta sıkıntı var. Bizimde Turizm Bakanlığı ile çözmemiz gereken başka mevzular var. Her bir mevzuyu halledip o projeyle alakalıda sıkıntıları çözdükten sonra inşallah önümüzdeki hafta da bakan beyle bir randevu talebimiz var. Orada da açıklama yapacağız. Hisar Tepesi projesine niye karşı olayım. Bu proje Alaaddin Yılmaz zamanında yapılmış bir çalışmadır. AK Parti zamanında yapılmış bir proje niye karşı olayım? Karşı olduğumuz falan yok. Bizim partimizin karşısı. Bolu'yu güzelleştirecek bir şeyse niye karşı olayım. Bunu konuda benim için imada bulunurken cinsiyet ayrımı da yapıyor. Ben buna karşıyım. Delikanlı gibi adımı da söylesin. Ne var bunda. Başka kaç tane kadın vekil var. Delikanlı olsun, adımı söylesin”dedi.

AYDIN: “YAPTIM DEDİĞİ BİR ŞEY GÖRMEDİK”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın seçim zamanı 50'den fazla projeden bahsettiğini hatırlatan Milletvekili Aydın açıklamasında ayrıca,“Geçen bir programda demiş ki' 30'dan fazlasını bitirdim' Ama ne diyor; o, oraya taşınırsa, diğeri de diğer yere giderse, oraya da bir şey yaparsam. Bunun adı mişli geçmiş ya da geleceğe dair zaman ama zamanı belli değil. Böyle proje bitirilecekse o zaman yaptık ya da yapacağız cümleleri ile bu işi kurtaralım. İki seneyi de böyle doldurdu. Daha da bir tane yaptım dediği bir şey görmedik. Kavşaktan öte bir şey görmedim. Bilmiyorum ben mi görmüyorum? Vatandaşın gördüğü bir şey varsa bilemiyorum” diye konuştu.

“SAVCILIĞI GÖREVE DAVET EDİYORUM”

Başkan Özcan’ın belediye çalışanlarına yaptığı ‘siyasi partilerinizden istifa edin’ çağrılarını da değerlendiren Aydın, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi parti üyesi çalışan istemediğini ifade etti. Bunun daha da vahimi ‘eğer istifa etmezlerse gereğini yapacağım’ dedi. Şimdi bir hukukçu olarak da kanunları söylüyorum. Anayasa derki; Herkes dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç benzeri sebepler gözetmeksizin kanun önünde eşittir. İş kanunda; Din, dil, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce gibi benzeri sebeplere dayanarak ayrım yapılmaz’ diyor. Belediye başkanı tarafından bu tür yapılan açıklamalar bir defa kanuna aykırı.. Bu kastettikleri devlet memuru değil. Belediye başkanı seçilmeden evvel ‘kimsenin siyasi partisine karışmayacağım’ diye beyanı var. Bu kadar görüş ayrılığı olmaz iki sene içinde. Bu çok ciddi bir ayrımcılıktır. Bu bir mobingtir. Dolayısıyla bu sebeple işten atılan kim olursa olsun onlara rica ediyorum; CHP’li, AK Partili, MHP’li diye ayırmıyorum. Gitsin İŞKUR’a. Müfettişler mutlaka bu konularla ilgilenecekler. Ama bu aleni suçtur. Ve ben basında çıkan bu haberleri savcılığında göreceğini düşünüyorum. Savcılığı göreve davet ediyorum. Çünkü vatandaşların siyasi görüşleri ne olursa olsun tüm vatandaşların teminatıyız. Bu teminata halel getirecek kimsenin bu şekilde davranışta bulunmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KÜPÇÜ: “GOYGOYCULUK YAPMASIN, KENDİ BAŞKANINI ARASIN”

Milletvekili Fehmi Küpçü ise, Başkan Özcan’ın Yüksek Hızlı Tren Hattı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu istemesi konusuna değindi. Küpçü, Özcan’ın yüksek hızlı tren konusunda goygoyculuk yaptığını ifade etti. Küpçü, “Biz Tanju Bey üzerine veya söylemleri üzerine siyaset yapmıyoruz. Dün Güney Çevre Yolu ile ilgili kendisi belediye meclis üyesiyken attığı imzanın arkasında durmayıp, çıkıp kamuoyunda ‘Bolu da tarım arazileri gidiyor’ diyerek goygoyculuk yapıyor. Hızlı tren nereden geçecek? Havadan geçecek hali yok. Yine Bolu’dan geçecek. O günde söyledim bu günde söylüyorum. Biz Bolu’nun menfaati olan her şeyin takipçisiyiz. Bu süreci de takip ediyoruz. Ama milletin hayalleri ile hızlı trene binip goygoyculuk yapmasın. Onun daha öncelikli konuları var. Önce kendi genel başkanını arasın. Yada dün kendi yol arkadaşı olan Muharrem İnce’yi arasın. Kendi kurumsal çizgisi üzerinde siyaset yapsın. Yerel siyaset içinde her türlü katkıyı veririz. Ama Genel siyaset ile ilgili bence o doğrultuda riayet etsin” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 00:10