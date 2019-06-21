Özcan’a desteği için teşekkür ettiler

Haber: Esra Öztürk

Bolu’da 15-16 Haziran 2019 tarihleri arasında ‘Tanı ve Tedavisinde Zorlandığımız Zoonotik Hastalıklar Konferansı’ gerçekleştiren Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), konferansa verdiği desteklerden dolayı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teşekkür plaketi takdim etti.

Teşekkür plaketini Başkan Özcan’a bizzat makamında ziyaret ederek takdim eden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Sırmatel; “Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın, geçtiğimiz hafta derneğimiz tarafından Bolu’da gerçekleştirilen konferansa büyük katkıları oldu. Bizler kendisine bu katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor ve çalışmalarından başarılar diliyoruz” dedi.