Özcan’a destek Alçı’ya kınama mesajları yağıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Habertürk’te canlı olarak yayınlanan HT Masa adlı programa katıldı. Habertürk yazarları Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki ile karşı karşıya gelen Özcan, programda yaşanan tartışmalar sonrası sosyal medyada büyük destek gördü. Başkan Özcan’ın her söyleminden sonra moderatörün sözünün dışına çıkan Nagehan Alçı herkesin sözünü kesti. Programda tartışmalara neden olan bu olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Özcan’a destek mesajları verirken Alçı’nın sözlerine tepki yağdı.