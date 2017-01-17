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17 Ocak 2017 Salı
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    • Özcan’a mecliste kaza şoku

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın aracı TBMM Çankaya kapısındaki açılıp kapanır bariyerlere çarparak kaza geçirdi.

    17 Ocak 2017 Salı 15:08
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    Özcan’a mecliste kaza şoku

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın şoförünün kontrolü altında olan aracı TBMM Çankaya kapısındaki açılır kapanır bariyerlere çarptı. Özcan’ın 06 TNJ 4 plakalı aracı giriş yapmak için geldiği Çankaya kapısında, işlemlerinin tamamlanmasının ardından şoförü bariyerin açıldığını fark etmemesi üzerine bariyerlere çarptı. Hava yastıklarının açıldığı araçta hasar oluştu. Meclisin revirine kaldırılan Özcan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    “BİZE GEÇİN DEDİ”

    Meclis revirinde kontrollerden geçtikten sonra Özcan, sağlık durumunun iyi olduğu belirtti ve “ İşlemler tamamlandıktan sonra polis bize ‘geçin’ dedi, ancak hareket ettiğimiz sırada bariyer açılmaya başladı. Bariyeri göremediğimiz için kaza geçirdik. Biz orada düşük bir hızla ilerliyorduk eğer hızımız yüksek olsaydı daha kötü sonuçlar olabilirdi” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: CHP, Bolu, Milletvekili, Tanju, Özcan’ın

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