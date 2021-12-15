Özcan’a Saadet Partisi’nden ziyaret

Haber: Ceylan Beykoz

Saadet Partisi İl Başkanı İsa Sayın ve yönetimi, geçtiğimiz aylarda çektikleri “Bolu’nun Otopark Sorunu” konulu klibi Bolu Belediye Başkanına da tanıtarak Bolu’nun gerçek sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundular.

SAYIN, “BOLU’DAKİ MUHALEFETİ YETERSİZ GÖRÜYORUZ”

Şehrin eksiklikleri ve talepleri ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Saadet Partisi İl Başkanı İsa Sayın, geçtiğimiz ay çektikleri klibin amacına değinerek, “Buradaki amacımız Bolumuzun gerçek sorunlarının konuşulmasıydı. Maalesef Bolu’daki muhalefeti yetersiz görüyoruz. Genellikle siyasiler birbirleri hakkında hakaret ve tartışmaya sebep olacak konularla basında gündeme geliyorlar. Biz bunu yapmayı doğru bulmuyoruz. Biz de üstümüze düşeni yapmak adına böyle bir çalışma yaptık. Tabi Bolu’nun birçok sıkıntısı olabilir. Biz bunları öncelik sırasıyla gündeme getireceğiz. Otopark sorunuyla ilgili çalışmamızı sizinle paylaşmak için bugün buradayız. Tabi bunun için özgün bir çalışma yaptık ve bir klip çektik. Umarım siz de gülümseyerek izlemişsinizdir. Klipte de mesajlarımızı yapıcı, centilmen bir şekilde incitmeden vermeye çalıştık.” dedi. İl Başkanı Sayın daha sonra soruna ve çözüm önerilerine ilişkin dosyayı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teslim etti.

“YAPICI ELEŞTİRİ BEKLİYORUZ”

Ana teması “otopark” ve “kaldırım” konuları olan klibi izlediğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Saadet Partisi İl Başkanı İsa Sayın’a teşekkür ederek, “Evet klibi tebessüm ederek izledim. Kırılma, darılma yok. Hepimiz eleştireceğiz. Eleştiriler dozunda. Ben tebessüm ederek izledim. Konuları az çok biliyorum. Burada da istişare edelim. Biz zaten muhalefetten bunu bekliyoruz. Belediye Meclisi’ndeki Ak Parti muhalefeti, bizim geçmişte yaptığımız muhalefetin aynısını yapmaya çalışıyor. O anlamda ben sizin her zaman farklı olduğunuzu söylemiştim. Bize somut önerilerle gelmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Mutabık kalırız, kalmayız öneriler konusunda ama en azından bu niyetinizi göstermeniz bizim açımızdan son derece sevindirici” diye konuştu.