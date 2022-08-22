Özcan’a verilecek olan ceza merak konusu oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Meclis toplantısında AK Partili kadın üye ile yaşadığı diyalog sonrasında CHP yönetimi, “Parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları” gerekçe göstererek disiplin süreci başlatmıştı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç istemiyle sevk edilen Özcan için toplanacak. Tanju Özcan, disiplin kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istemiş ancak olumlu yanıt verilmemişti.

İHRAÇ KARARI ÇIKARSA YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM

Bolu Belediye Başkanı Özcan, önceki toplantıda sözlü savunma yapmış ve partiden ihraç edilmeyi beklemediğini dile getirmişti. Özcan yaptığı açıklamada; "Hiç ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ettim ama bir ceza verilirse ya da ihraç kararı verilirse yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı.

Şimdi gözler bugün toplanacak olan CHP Yüksek Disiplin Kuruluna çevrildi. Başkan Özcan’ın çıkacak olan karar sonrası nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, 10:51