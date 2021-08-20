Özcan’a, Yeniden Aydınlanma Derneğinden destek

Haber: Okay Özcan

Genel Başkan Halil Konuşkan’ın yanında Yalova başkanı, Gölcük başkanı, İstanbul şube başkanı ile on kişilik grup Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bir saate yakın sohbet ettiler. Dernek üyeleri, ziyaret sırasında 2019 yılı Ağustos ayında gerçekleştirdiği mültecilerle ilgili araştırma raporunu da Özcan’a taktim etti. Başkan Özcan, ziyaret sırasında mültecilere ilişkin sorunlar hakkında bir hukukçu olarak yasal bazı ayrıntılar hakkında da bilgi verdi.

Başkan Tanju Özcan, hükümetin mülteci, göçmen yada sığınmacılara vatandaşlık hakkı veremeyeceği, çünkü Birleşmiş Milletler kararına Türkiye’nin şerh koyduğunu, bunun ancak bir anayasa değişikliğiyle yapılabileceğini bunun dışındaki uygulamaların yasal olmadığını dernek üyelerine anlattı.

Heyet üyeleri geldikleri bölgelerde halktan büyük oranda destek aldığını ve kendilerinin de güçlü bir şekilde bu konuda yanında olduğunu ifade ettiler.