Özcan’a yoğun ilgi



Haber: S. Özge Yücel

Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkanlarını Kayseri’de üç gün süren çalıştayda buluşturdu. Sunumlar, atölye çalışmaları ve toplantılar yapıldığı Çalıştay’a Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yanı sıra Milletvekilleri ve CHP’li Belediye Başkanları da hazır bulundu.

KARA KIŞ PAKETİ

Belediye Başkanları Çalıştayı’na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. CHP’li belediyelerinin başarılı hizmetlerini artırmak ve vatandaşın derdine çözüm bulmak amacıyla gerçekleşen toplantıda belediye başkanları deneyimlerini paylaştı. Çalıştay’da CHP’li belediyelerin kara kış paketi de ele alındı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor geçecek kış mevsiminde kimsenin aç ve açıkta bırakılmaması istendi.

BAŞKAN ÖZCAN’A SICAK İLGİ

Çalıştay kapsamında bulunduğu Kayseri’de esnaf ziyareti de gerçekleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kayseri halkının sıcak ve yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Özcan vatandaşla bol bol sohbet ederken, gelen fotoğraf tekliflerini geri çevirmedi. Bolu’ya dönüş yapan Başkan Özcan sosyal medya hesabı üzerinden “Kayseri, tekrar görüşmek üzere” paylaşımında bulundu.