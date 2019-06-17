Özcan’da fedakar babaya ziyaret

Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ‘Babalar Günü’nde iki yıl önce eşini kaybettikten sonra 24 yaşındaki doğuştan engelli oğluyla yaşam mücadelesini sürdüren 75 yaşındaki Sezer Sönmez’i Kalıcı Konutlar’daki evinde etti. Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sevgi Eli Birimi’nin organizasyonuyla gerçekleşen anlamlı ziyarette Belediye Başkanı Tanju Özcan, eşinin ölümü sonrası felçli oğlu Caner Sönmez’e hem babalık hem de annelik yapmaya başlayan Sezer Sönmez’in ‘Babalar Günü’nü kutladı, engelli oğluna da çeşitli hediyeler armağan etti.

“BU FEDAKÂRLIĞINIZI HERKESİN ÖRNEK ALMASI LAZIM”

Fedakâr baba ile sohbet eden Başkan Özcan, Sönmez’in oğlu için büyük fedakârlıklarda bulunduğunu vurgulayarak, “Bu fedakârlığınızı herkesin örnek alması lazım.” dedi. Engellilerin ve ailelerinin her zaman yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirten Özcan, “Her zaman yanınızdayız. Bir ihtiyacınız olduğunda bize çekinmeden ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

“ÇOK SEVİNDİK, ÇOK MUTLU OLDUK”

Bolu Belediyesi’nin yaşlı ve engelli bireylere yönelik evde bakım hizmetinden faydalandığını ifade eden Sezer Sönmez ise, sürpriz ‘Babalar Günü’ ziyareti dolayısıyla büyük mutluluk yaşadığını belirterek; “Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Bizi başka ziyaret eden kimse yok. Başkanımız sağ olsun” ifadesini kullandı.