Haber: Gönül Olutürk

Genel Başkan Adayı Muharrem İnceyi açık şekilde destekleyen ve bu desteğini adeta Kılıçdaroğlu’na bayrak açarak ortaya koyan Milletvekili Tanju Özcan dün akşam saatlerine kadar süren parti meclisi (PM) seçimlerinde çok uğraşmasına rağmen seçilemedi. Muharrem İnce’nin anahtar listesinde yer alan Özcan kurultayda oy kullanan 1210 delegeden yeterli oyu alamadı. 60 kişilik parti meclisine giremeyen Tanju Özcan böylece CHP Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna girmesi de mümkün olmadı.

60 kişilik PM ve 13 kişilik yüksek disiplin kurulu için 488’i bireysel 12’si genel başkan listesinde olmak üzere 500 aday yarışmıştı.