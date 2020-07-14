Özcan’dan 15 Temmuz mesajı

Haber: BMA

Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yazılı bir basın açıklaması yaptı. Başkan Özcan açıklamasında, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz destansı bir mücadelenin yıl dönümü ve hainlere unutulmaz bir dersin verildiği günün adıdır. VATAN için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ederken, Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın. Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir” dedi.

“HAİNLERİN TUZAKLARI AYAKLARINA DOLANMIŞTIR”

“Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir” diyen Özcan açıklamasında ayrıca, “15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğunu! Bayrağımızı indirtmeyip, ezanımızı dindirtmeyeceğini. 15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettin varlığından bir haber olan hainlerin tuzakları ayaklarına dolanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor. Gazilerimize ve kadir şinas milletimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 13:38