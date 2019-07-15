Özcan’dan 15 Temmuz mesajı

Haber: Esra Öztürk

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz hain darbe girişimini hazırlayanların amacı, 29 Ekim 1923’te ilan edilen Laik Türkiye Cumhuriyeti temel değerlerini alaşağı etmekti. Hiç şüphesiz Türk halkı o gece önemli bir direniş ve destansı bir mücadele örneği göstermiştir. Hain darbe girişiminin bastırılmasında Türk halkının yanı sıra en önemli aktörlerden birisi de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet güçlerimizdir. 15 Temmuz’da vatanı için canını feda eden şehitlerimizi minnetle anıyor, bütün gazi ve şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum.”