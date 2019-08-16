Özcan’dan 17 Ağustos mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Marmara Depremi’nin 20. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Belediye Başkanı Özcan yazılı mesajında, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen ve Merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki depremin ‘Türk milletinin yaşadığı en acı felaketlerden biri’ olduğunu anımsatarak, “Asrın felaketi olarak adlandırılan Marmara depreminde, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, on birlerce vatandaşımız yaralanmış, evsiz ve yuvasız kalmıştır. Aradan geçen 20 yıla rağmen acılarımız hala ilk günkü gibidir. Zaman kaybettiklerimizi asla unutturmayacaktır.” dedi.

“Doğal afetlere daha duyarlı olmalıyız”

Yaşanan kayıpların depreme ve doğal afetlere karşı daha duyarlı ve bilinçli olunması gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Özcan, son olarak şunları kaydetti: “Bolu halkı olarak her zaman depreme hazırlıklı olmamız ve yaşanan bu büyük acıdan ders çıkarmamız gerekmektedir. Unutmayalım ki deprem değil binalar öldürür. Bu minvalde Bolu Belediyesi olarak gerekli adımları kararlılıkla atacağımızdan ve güvenli yapıların inşası için gerekli çalışmaların ve denetimlerin uygulayıcısı ve takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle; böyle bir felaketin ve acının Bolu’muzda ve ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, asrın felaketinde hayatlarını kaybeden tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2019, 13:21