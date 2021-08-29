Özcan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yayımladığı yazlı kutlama mesajında, Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruzun, 30 Ağustos’ta milletimizi kurtuluşa ve bağımsızlığa ulaştıran büyük bir zaferle sonuçlandığını belirterek, “Bu büyük zafer, Ulusumuza önce kurtuluş ve bağımsızlık getirmiş, ardından da demokrasi ve Cumhuriyetle taçlandırmıştır. Bu Büyük Zafer aynı zamanda dünya üzerindeki tüm mazlum milletler için de büyük bir umut ışığı olmuştur” ifadelerini kullandı.

Türk ulusunun Büyük Önder’in yol göstericiliğinde ‘Ya İstiklal, ya Ölüm!” diyerek, işgalcilere karşı eşi benzeri görülmemiş bir mücadele örneği sergilediğini anımsatan Başkan Özcan, “99 yıl önce bugün atalarımızın canla başla mücadele ederek müdafaa ettiği bu toprakları ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar korumak, başta geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz olmak üzere tüm toplumun en başta gelen görevidir. Büyük Zafer’in hangi zor şartlarda ve nasıl kazanıldığı çok iyi bilinmeli ve asla unutulmamalıdır.” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın da diğer tüm bayramlar gibi, tarihte eşine ender rastlanan bir zafer olduğunun altını çizen Özcan, “30 Ağustos Zafer Bayramı, Atatürk’ün milletine armağan ettiği en önemli bayramlardan biridir ve büyük coşku içinde kutlamamız gerekmektedir. O nedenle bizlere düşen en önemli görev hiçbir bahaneye sığınmadan, dünya tarihinin en önemli zaferlerinden birini kutladığımız Zafer Bayramı’mızın coşkulu şekilde kutlamaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Özcan, son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, dünya tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi’ni kazanan ve Zafer Bayramını bizlere armağan eden kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”