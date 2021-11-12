Özcan’dan Arzu Aydın’a gönderme

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1’inci Lig’de mücadele eden Boluspor’un kripto parası olan Boluspor Token’in ön satış işlemi kulüp ve kripto borsası yöneticilerinin imzaladığı protokolün ardından başladı. Düzenlenen imza töreni sonrası Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat konuşma yaptı. Abat’ın konuşmasının ardından kameralar karşısına AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın geçti. Aydın, yaptığı konuşmada futbol hakkında konuşmalar yaptı.

“ENGİN FUTBOL BİLGİSİ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞ OLDU”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise imza töreni sonrası futbol hakkında konuşma yapan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’a gönderme yaptı. Videoda Güldür adlı televizyon programında yer alan bir sahneye yer veren Özcan, “Sayın Milletvekilimizden özür diliyorum. Ben futbol konusunda yeterince bilgisi olmadığını düşünüyorum ama bugün Boluspor’un imza töreninde sayın Milletvekilimiz, ‘Top yuvarlaktır, top ağlarla buluşunca gol oluyor, gol olunca da taraftarlar tribünde haykırıyor’ demek suretiyle aslında engin futbol bilgisi olduğunu bizlere ve kamuoyuna göstermiş oldu. Ben futboldan pek anlamaz demiştim kendisinden bu vesileyle özür diliyorum. Gerçekten temel bilgileri iyi” ifadelerini kullandı.