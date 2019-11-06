Özcan’dan atık tesisi açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı birinci birleşiminde ilimize kurulması gündeme gelen atık bertaraf tesisi ile uyarılarda bulunan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Semih Dimicioğlu’nun açıklamaları sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da konuya açıklık getirdi. Belediye Başkanı Tanju Özcan konuyla ilgili olarak, “Bu tesisle ilgili geçmiş yönetime müracaat etmiş. Geçmiş yönetim de böyle bir tesisin kurulmasına karar vermiş. Ama yer konusunda anlaşamamışlar. Bunu bilmenizi istiyorum, bu yeni ortaya çıkmış bir şey değil” dedi.

“BOLU OLARAK MENFAATİMİZE”

İki saatlik mesafe içerisinde bu tesislerden 190 adet olduğuna dikkat çeken Başkan Tanju Özcan, “Şimdi bu 190 tesis içerisinde yapılması planlanandan çok çok büyük olanlar da varken niye ‘hepsi buraya getirecek’ gibi bir kaygıya kapıldınız, onu anlamakta güçlük çekiyorum. Şu an bu tehlikeli atıklar derelere dökülüyor, toprağa dökülüyor. Burada en azından Bakanlık tarafından ÇED’i alınmış, diğer kurumların uygun görmesiyle güvenli bir tesis kurulması bizim Bolu olarak bence daha çok menfaatimize. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bizim doğamızın korunması anlamında Bolu’muza katkı sunacağını düşünüyorum. Şu anda zaten bu atıklar var her tarafta, sanayide… Çok kötü bir haldeyiz. En azından derli toplu bir tesis olsun istiyoruz” diye konuştu.

“İLÇELERİMİZİN SORUNUNU ÇÖZEBİLMEK İÇİN HAREKET EDELİM DEDİK”

İlçelerde atıkların mahkeme kararına aykırı bir şekilde çevreye atıldığını belirten Başkan Özcan, açıklamalarının devamında Müstakimler köyüne kurulması düşünülen tesise de değinerek şunları söyledi: “Müstakimler sahasına geçerken, lot alanları yer altı sularını kirletmiyor. Çünkü altına 3 kat mebla seriliyor. Sızıntı suyu havuzları oluşturuluyor, yani yeraltına bir damla su gitmesin diye. Dolayısıyla biz ilçelerimizin sorununu çözebilmek için hareket edelim dedik. Yeterli çöp garantisi verilemiyor hiçbir firmaya, hiçbir firma da girmiyor. Bunun üzerine Düzce Belediyesi dedi ki: ‘Bizim de mahkeme ile ilgili sıkıntımız var. Biz de çöpü vahşi şekilde depoluyoruz. ÇED’ini alabildiğimiz yeni alanımız da yok. Sizin de böyle bir sorununuz varmış, yeterli çöp garantisi veremiyormuşsunuz. Eğer bizim çöpleri kabul ederseniz yeterli çöp bulunur.’ Ben de bunu Gerede Belediye Başkanı ile istişare ettim. ‘Ben bunu konuşmaya devam edeyim mi?’ diye sordum. ‘Devam et, sonuna kadar arkandayız’ dediler. Ben de Düzce Belediye Başkanına dedim ki: ‘Bu çöpten elde edilecek bir gelir de var. Gelirden bir kuruş pay vermeyiz, artı nakliye de size ait olur. Geliri de Bolu ve ilçelere kalır. Bu şekilde tamam diyorsan BEKAB’a getireceğim.’ BEKAB’a bu şekilde getirdik, ancak konu siyasi malzeme haline getirildi .”

“BEKAB’IN BAŞKANLIĞI’NI BIRAKACAĞIM”

Başkan Özcan son olarak ise tesisle ilgili ÇED raporunun kendisinden beş sene önce ÇED’i alındığını ve yerin bulunduğunu vurgulayarak, “Birisi konuyu bile bilmeden Müstakimler muhtarına açıklama yaptırtıyor. Gelinen noktada da bir çözüm bulunmadı. İlçelerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ciddi bir cezai müeyyideye tabii tutulmak üzere. Bu konuda Vali Beyle görüşecekler. Vali Bey de araya girip herhangi bir şey yapmazsa işlevi kalmayan BEKAB’ın başkanlığını ben de bırakacağım. ‘Kim nasıl yaparsa yapsın’ diyeceğim” ifadelerini kullandı.