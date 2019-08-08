Özcan’dan Balaban’a “Klavye delikanlısı”

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantılarında gündeme gelen ve büyük tartışmalara sebep olan alkollü mekanlarla ilgili konu Ağustos ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşiminde yeniden gündemdeydi. Konuyla ilgili konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2010 yılında alınan kararla belirlenen bölgelerin çok geniş olduğunu ve kendilerinin belirlediği yerlerin daha dar kapsamlı olduğunu belirtti. Başkan Özcan ayrıca konuyla ilgili olarak mazeretli olarak toplantıya katılmayan AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban’ı da sosyal medya paylaşımları üzerinden eleştirdi.

“KLAVYE DELİKANLISI”

Belediye Başkanı Özcan konuşmasında, “Grup Başkanvekiliniz keşke burada olsaydı. Sosyal medyada yazıp çiziyor. ‘Alkol ruhsatı peşinde koşacağına, sağa sola gülücükler dağıtacağına işini yap işini’ diyor. Böyle şeyler. ‘Belediye Başkanı seçilmekle belediye yönetilmiş olmuyor’, ‘Burak Balaban, Özcan ve Çarıkçı’ya seslendi: ‘İçkiden vazgeçin’ demiş klavye delikanlısı” dedi.

“BU KONUYU BAŞKAN SORAR DİYE GELMEDİ”

Başkan Özcan konuşmasının devamında oylanacak kararın, 2010 yılında alındığını ve içinde Burak Balaban’ın da olumlu oy kullandığını belirterek, “Bolu’nun 3’te 2’sini kapsayan alkollü mekanlara izin verilen yer haline getiren karar. Balaban’ın oyu var. Sayın Elif Nurşener Yerlikaya’nın, Sayın Canan Akbay’ın olumlu oyu var. Belediye meclisi bu kararı oy birliği ile almış. Şimdi biz bu kararı daraltmak istiyoruz çıkıyor bize kusura bakmayın klavye delikanlılığı yapıyor. Bugün buraya da bundan dolayı gelmediğini de biliyorum. Tatilini de güzel ayarlamış. Bu konuyu başkan sorar diye gelmedi. Anlatabiliyor muyum? Herkes samimi olacak” ifadelerine yer verdi.